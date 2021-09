TAPTE: Otto Robsahm fikk ikke medhold i retten.

«Sinnasnekker’n» tapte i retten – må punge ut flere millioner

Otto Robsahm ble saksøkt av en tidligere forretningspartner.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Otto Robsahm, også kjent som «Sinnanekker’n», er i Salten og Lofoten tingrett dømt til å betale en tidligere forretningspartner seks millioner kroner, ifølge Avisa Nordland.

Robsahms advokat sier til avisen at de vil anke dommen.

– Vi er helt uenige i tingrettens vurdering og vil anke dommen, skriver Hugo R. Hansen i en tekstmelding til avisen.

Tidligere i sommer ble det kjent at Robsahm ble saksøkt av sin tidligere forretningspartner Daniel Furnes for samme beløp. Begge hadde hver sin aksjepost på 50 prosent i et firma de sammen startet i 2019, Trust Technologies.

Robsahms advokat hevdet at Furnes som daglig leder tilbakeholdt informasjon om selskapet før Robsahm kjøpte Furnes’ aksjer.

Furnes sin advokat mente på sin side at Robsahm ble informert om alle relevante opplysninger om selskapet, skriver avisen.

Nå har altså Furnes fått medhold. Ifølge dommen, som er gjengitt av avisen, står det følgende:

«D.F. har ikke gitt manglende eller villedende opplysninger om forhold ved Trust som Team Otto var uvitende om og som gjør det uredelig av D.F. å kreve oppfyllelse av avtalen. Avtalen er dermed ikke ugyldig etter avtaleloven.»

Robsahm må også ut med sakskostnader tilsvarende 410.230 kroner innen dommen ble gitt.

Advokaten til den tidligere samarbeidspartneren, Trond-Ivan Blomsø, uttaler til avisen at de er fornøyd med dommen.

– Det er flere ting som har vært avgjørende her. De var to profesjonelle parter som inngikk en avtale. Samtidig har tingretten lagt vekt på at begge hadde roller i selskapet og at kjøper måtte bruke sin plikt til å undersøke omstendighetene før kjøpet, sier han til avisen.