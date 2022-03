TON I TON: Like før Sondre Justad klarte å gå i ett med bakgrunnen, kom han på at han hadde farget håret.

Albumanmeldelse Sondre Justad - «En anna mæ»: I fred og ærlighet

Om det finnes noe så misvisende som en vinner etter coronaepidemien, er det godt mulig det er Sondre Justad.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

ALBUM:POP

Sondre Justad

«En anna mæ»

(Petroleum)

Ikke fordi han har fått mer ut av nedstengningen, flere stimuleringsmidler eller folkefinansierte overføringer enn andre.

Allerede høsten 2019 annonserte Justad at han gikk for egen nedstenging. Mens resten av bransjen gjorde seg klare for et 2020 med nye muligheter og festivaler, var nordlendingen kun på jakt etter nye musikalske utfordringer. Og å finne seg selv.

Siden dypt personlige «Ingenting i Paradis» har 31-åringen sunget om «Fontena på Youngstorget» (2019), blitt chill forelsket og gitt ut en solid «hodet mitt er bortreist»-singel med Musti (som nylig hanket en Spellemann-nominasjon for musikkvideoen).

«En anna mæ» bygges rundt et entusiastisk, noe naivt, men virkelig ektefølt ærlig jag etter livets store betydninger og forelskelser.

De tre første låtene alene har ensomme poeng som «æ savna å ha nån å savn» , men også livslede som «har alltid ville vært i lyset av livet, ikke i skyggen» og «kan sov i tusenvis av tima, men fortsatt vær helt koala».

Låttitlene, reiser fra det finurlig smarte («Dagan derpå»), selvkritiske («Pause fra mæ sjøl») til det godt over eksistensielt overtydelige ( «Meininga med livet»). Tekstene er litt for glade i å rime æ på mæ og dæ.

En snarkjapp statistisk analyse avslører at pronomenet «mæ» gjentas 131 ganger gjennom disse 12 låtene. «Du» dukker opp 63 steder, mens «kjærlighet» i bestemt og ubestemt form klikker av på snaue 16.

Det siste er, uten å telle med låttittelen, der Justad-hjertet er lengst utenpå. Låten som rett og slett bare heter «Kjærlighet» (uten å ha noe som helst med Rolf Tofte sin Sissel Kyrkjebø-tekst å gjøre) er romantikk som grenser opp til det håpløst banale.

Det kompetente felleskapet i ryggen av innspillingen redder imidlertid både svake og sterkere låter. Produsent og mer eller mindre enslig musiker, Carl Wikström Ask, tilfører svensk popkompetanse av høy klasse. Emilie Tverbak er et helt gospelkor på egen hånd, i imponerende vokaljobb i bakgrunnen (hør på «Det må ha vært»).

Håper begge har fått ekstra betalt.

Justad har blitt mye sammenlignet med Håkan Hellstrøm. Det er en referanse som er basert på noen intense refrenger og generell lav forståelse av svensk pop. Begge deler er tilstede her, men det er en annen svenske, Markus Krunegård, som ulmer i bakgrunnen.

Aller mest på «Pause fra mæ sjøl», som legger seg noe tett mot en dur-versjon av «Jag är en vampyr» i det som i «Blurred Lines»-rettsaken vel ble kalt for å kopiere vibe.

Den redder en ganske seig avsluttende del av albumet. Der man gjerne kunne ha kuttet en låt eller to og skrudd av en saksofon eller romklangboks for å gjøre albumet til en sannere seiersparade fra mørket til lyset (om man skal tolke omslagsbildet litt bokstavelig).

At det går veldig mye bedre med Sondre Justad enn det har gjort på veldig lenge, er uansett utvilsomt.