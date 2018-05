HUSBRÅK: Tone Damli og Markus Foss har vært i hardt vær etter at rivingen av den hundre år gamle villaen. Nå er en utskilt tomt lagt ut for salg. Foto: Trond Solberg, VG/EIE

Tone Damli og Markus Foss selger tomt for nesten 8 mill.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 30.05.18 22:46

Kjendisparet kan få dekket inn nesten hele det opprinnelige beløpet de måtte ut med da de kjøpte «Villa Solum» i 2015.

Artist Tone Damli og kjæresten Markus Foss har vært i hardt vær etter at de i fjor valgte å rive sin 100 år gamle «Villa Solum» i Homans vei på Blommenholm i Bærum. Rivingen ble nemlig frarådet på det sterkeste av kulturvernansvarlige i Bærum kommune, og paret skal heller ikke ha søkt om tillatelse til å rive bygget, noe som ble påpekt i forhåndsvarslet.

«Det er åpenbart at de kjente til at det var ulovlig å rive bygningen» , skrev saksbehandleren i etterkant.

Onsdag la de ut en del av egen tomt for salg. Prisantydning: 7.950.000 kroner, skriver Budstikka.

Ifølge avisen er naboeiendommen, som måler 800 kvadratmeter og som nå er til salgs, skilt ut fra den tomten Tone og Markus kjøpte sommeren 2015 – og der de etter hvert skal bygge sin nye bolig.

Etter rivingen av villaen ville Bærum kommune gi paret 200.000 kroner i gebyr for selve rivingen. I tillegg ville de kreve ytterligere 200.000 kroner fordi avfallet etter rivingen kan ha vært til skade for miljøet, har Budstikka tidligere skrevet.

Tone og Markus kjøpte «Villa Solum» for 9.425.000 kroner, og de vil dermed få dekket inn mye av den opprinnelige kjøpesummen for hele eiendommen dersom den utskilte tomten skulle gå for prisantydning eller mer.

Boten Tone og Markus fikk for ulovlig rivning, ble av Bærum kommune sendt til inkasso. Kjendisparets byggherre Kopperud Bygg Invest krever også at kommunen øyeblikkelig sletter inkassogjelden pålydende 200.000 kroner.