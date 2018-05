HACKET: Paris Hilton på galla i New York. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Paris Hilton i retten: – Det var traumatiserende

Publisert: 08.05.18 21:18

Paris Hilton (37) troppet opp i rettssalen da kvinnen som hacket iClouden hennes ble dømt til fem års fengsel.

Det var i desember i fjor at Paytsar Bkhchadzhyan (31) tilsto å ha hacket Paris Hiltons iCloud. Hun innrømmet å ha lastet ned nakenbilder og sensitiv bankinformasjon for å svindle reality-kjendisen. Bkhchadzhyan, som tidligere har slitt med rusavhengighet, klarte å trekke omkring 40.000 dollar fra Hiltons kredittkort.

Mandag var saken oppe i domstolen, og før retten ble satt entret Paris Hilton salen.

Den kvinnelige hackeren ble dømt til fem års fengsel for hacking og svindelforsøk.

– Jeg er veldig fornøyd med dommen, uttalte Hilton-arvingen på vei ut av rettsbygget.

– Det var traumatiserende og skremmende bare å se på henne. Jeg ble helt uvel. Samtidig er jeg glad for at jeg fikk se henne og fortalt hva hun har gjort mot meg, og hvordan det har påvirket meg. Det tror jeg faktisk at hun forsto, og dommeren gjorde det også veldig tydelig for henne, sa Hilton til pressen etter domsavsigelsen.

På spørsmål om hun fortsatt bruker iCloud, svarte Hilton kontant:

– Jeg bruker ikke iCloud i det hele tatt. Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg har ikke brukt iCloud siden dette skjedde.

