I RETTEN: Kevin Spacey og hans advokat Alan Jackson. Foto: NTB SCANPIX

Kevin Spacey mener hans angivelige offer flørtet med ham

RAMPELYS 2019-01-08T21:48:10Z

Skuespilleren benekter ikke å ha tafset på 18-åringen. Spaceys advokat lurer på hvorfor anklageren lot det pågå så lenge.

Publisert: 08.01.19 22:48

Mandag ble hollywoodstjernen Kevin Spacey (59) formelt siktet for å ha forgrepet seg på en den gang 18 år gammel gutt, i en bar i Nantucket, Massachusetts, i 2016.

Etter møtet i retten, hvor Spacey selv holdt tyst og hans advokater erklærte ham uskyldig, ble det gjort tilgjengelig dokumenter nå gjengitt av Daily Mail .

Der kommer det ifølge den britiske avisen frem at Spacey mener 18-åringen selv oppsøkte ham, ga ham nummeret sitt og flørtet med ham.

Det skal også fremgå at 18-åringen løy om alderen sin, og hevdet han var en 23 år gammel student. 18-åringen skal videre ha tatt imot drikke Spacey bestilte, vært med ut for å røyke, og latt Spacey holde rundt ham mens de sang sanger ved pianoet i baren.

Risikerer fem år

Dokumentene skal ikke inneholde noen benektelser fra Spacey hva angår den påståtte befølingen av 18-åringens underliv. Situasjonen beskrives av Spaceys team som «gjensidig og samtykkende flørting».

Dersom Spacey blir dømt etter anklagene, risikerer han opptil fem års fengsel og vil bli registrert som sexforbryter.

Spaceys forsvarere har bedt om en gjennomgang av anklagers mobildata fra episoden fant sted og et halvt år fremover i tid.

Ifølge The Guardian sier hollywoodstjernens advokat Alan Jackson at den nå 21 år gamle mannen har spøkt om det som skjedde, og at det er hans mor som er pådriver for anklagene.

Tre minutter i buksen

Boston Globe har offentliggjort detaljer fra en rettshøring i desember, hvor Jackson understreker at anklager ikke gjorde noen forsøk på å stoppe Spacey da han befølte 18-åringen, noe som skal ha pågått i rundt tre minutter.

Ifølge avisen spør forsvarsadvokaten en av politiets etterforskere, som avhørte anklageren:

– Det er utrolig lang tid å la en fremmed mann ha hånden sin i buksen din, korrekt?

– Jeg vil si meg enig i det, svarer politimannen.