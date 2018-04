HJERTESKJÆRENDE INNLEGG: Ash Pournouri var Aviciis manager fra 2008 til 2016. Foto: Johan Jeppsson / IBL Bildbyrå / Johan Jeppsson / IBLAB

Aviciis tidligere manager med hjerteskjærende innlegg på Instagram

Arash Pournouri, Aviciis manager gjennom de fleste årene, la lørdag ut et hjerteskjærende innlegg på Instagram om den avdøde DJ-en.

– Sjokk. Sorg. Sinne. Raseri. Apati. Fortvilelse. Elendighet. Smerte. Smerte. Smerte.

Slik starter Arash Pournouri sitt Instagram-innlegg, som han har dedisert til avdøde Tim «Avicii» Bergling.

Arash, også kalt Ash, var manageren til Avicii gjennom en årrekke, noe man får innblikk i, i dokumentaren True Stories. Den ble utgitt i 2017 og viser blant annet forholdet mellom Bergling og Pournouri, fra deres første møte i 2008 til Bergling avsluttet å turnere i 2016.

– Jeg vet ikke engang hva denne følelsen kalles. Min bror. Min venn. En del av hjertet mitt. Nå er det borte. Jeg vet ikke engang sist jeg gråt, men øynene mine er hovne av tårer siden jeg hørte om det. Jeg har ikke klart å akseptere det enda, jeg kan ikke tro at det er sant, fortsetter Pournouri.

Forlot selskapet i 2016

Avicii forlot Pournouris «At Night Management» i 2016, etter å ha vært en del av selskapet siden Bergling var 19 år.

– Oppturene og nedturene, kranglingen, jublingen. Vi hadde alle ingrediensene i et ekte familieforhold. Hvis jeg bare hadde visst. Jeg kunne reddet deg tidligere, skriver Pournouri i innlegget, og skriver at deres siste møte var for drøye to måneder siden:

– Vi brukte ni timer sammen på å spise, drikke og henge. Klokken fem på morgenen 17. februar var vi på vei ut fra et sted i Stockholm, skriver han og legger til at «Jag älskar dig» var de siste ordene de utvekslet.

– Vanskelig å gjennomføre

I dokumentarfilmen om svensken ser man også at vennene og manageren til Bergling presser Avicii til å forsette å spille og turnere, selv om den svenske DJ-en klart og tydelig sier ifra at han ikke har lyst lenger.

– Det er vanskelig for meg å gjennomføre dem. Jeg ser ingen fordeler med å spille flere konserter. Uansett hvordan man vrir og vender på det, sier han i dokumentaren.

– Jeg er ikke redd for konsekvensene, så jeg anser dem ikke som ulemper. Det er negativt og påvirker ryktet mitt, men det gjør meg ikke noe. Jeg blir stresset av dette.

I klippet etter, hvor kameratene viser hvordan programmet ser ut for sommeren 2016, sier Bergling at han får panikk av alle settene som skal gjennomføres. «Jeg får panikk. Det kommer ikke til å gå».

Bergling forteller i dokumentaren at han forventet å få støtte da han valgte å trekke seg tilbake.

– Alle vet at jeg har hatt angst og sånn, og at jeg har prøvd. Jeg forventet ikke at folk skulle prøve å presse meg til å spille konserter når de egentlig visste hvor dårlig jeg ble av det.

– Blir ensom og får angst

Selv om dødsårsaken er ukjent, la ikke Avicii skjul på at han slet med panikk og angst i BBC-dokumentaren.

Da han kom ut med EP-en «AVĪCI (01)» i oktober, fortalte han til Rolling Stone om hvorfor han sluttet å spille på konserter og festivaler. Bergling sa at det hele handlet om suksess for suksessens skyld, og at han ikke hadde glede av det lenger.

– Det er veldig lett å bli for hekta på festing på steder som Ibiza. Du blir ensom og får angst. Det blir som en gift, sa han til nettsiden .

