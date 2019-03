RYKTEFLOM: Jennifer Lopez og Alex Rodriguez, her på Oscar-gallaen i februar, har fått privatlivet forstyrret av rykter om trekantdrama med Jessica Conseco – her på en TV-galla for noen år siden. Foto: PA og Getty

Jessica Canseco benekter utroskap med Jennifer Lopez’ kjæreste

Den tidligere baseball-fruen Jessica Canseco (46) avviser at hun er slange i paradiset til nyforlovede Alex Rodriguez (43) og Jennifer Lopez (49).

Latinstjernen Jennifer Lopez og Alex Rodriguez hadde så vidt rukket å kunngjøre forlovelsen sist helg før tidligere baseballspiller Jose Canseco (54) slengte med leppa. I flere meldinger på Twitter beskyldte Conseco Rodriguez – også han tidligere baseballspiller – for å være utro mot Lopez.

«Lite vet J Lo om at han var bedro henne med min ekskone Jessica», tvitret 54-åringen, og startet dermed en massiv rykteflom.

Rodriguez og Lopez har ikke kommentert påstandene, men nå har Jessica Canseco tatt affære. Hun tyr selv til Twitter, der hun hardnakket beskylder eksmannen for spre løgner.

«Dette er falske beskyldninger fra Jose. De er ikke sanne», skriver hun, mens hun forklarer at hun ikke har sett Rodriguez på over fem år.

«Jose kan fortsette å leke med sine romvesen-venner», skriver hun og poster to emojier – ett latter-gråtefjes og et fortvilelsesansikt.

46-åringen opplyser videre om at hun selv ikke har vært på Twitter på lenge, og at hun derfor ikke hadde fått med seg stormen like raskt som mange andre.

«Jeg måtte laste ned appen på nytt. Ikke ser jeg på TV heller, så jeg ante ikke hva som foregikk (...) Alex og jeg er bare venner, herregud».

Jessica Canseco, tidligere modell og forfatter av boken «Juicy: Confessions of a Former Baseball Wife», skriver for øvrig at hun også er på godfot med Lopez.

Jose Canseco gir seg imidlertid ikke. I en lang rekke nye meldinger på Twitter langer han ut mot Rodriguez, som han blant annet mener bør ta en løgndetektortest. Han raser også mot ekskona for ikke å fortelle det han mener er sannheten.

Rodriguez og Lopez sto frem som par våren 2017. Da hadde de allerede datet noen måneder.

Lopez har tidligere vært tre gift ganger, og i tillegg var hun forlovet med Ben Affleck (46). Hun har tvillingene Emme og Maximilian (11) sammen med eksmannen Marc Anthony (50).

Rodriguez har også to barn fra et tidligere forhold. Han har tidligere datet superstjerner som Madonna (60), Kate Hudson (39) og Cameron Diaz (46).

Etter at Rodriguez gikk ned på kne og fridde på en strand, har en lykkelig Lopez delt flere bilder fra det romantiske øyeblikket på Instagram. Der viser hun også frem kolossen av en forlovelsesring: