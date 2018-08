FIKK PRIS: Her er det synlige beviset på at Tiësto sin sang «Jackie Chan», med blant andre Post Malone, har blitt streamet over seks millioner ganger i Norge. Sangen er streamet over 200 millioner ganger på Spotify. Foto: Helge Mikalsen / VG

Tiësto: – Derfor elsker jeg Norge

RAMPELYS 2018-08-19T17:39:51Z

BISLETT STADION (VG) Tiësto (49) blir av mange kalt EDMs gudfar. Han er tidligere kåret til verdens beste DJ. Av EDM-fans er han kåret til verdens beste DJ noensinne. Og han har et veldig spesielt forhold til Norge.

Publisert: 19.08.18 19:39 Oppdatert: 19.08.18 20:25

– I love you, guys! This is the best crowd I’ve ever played for!

DJ-er og artister holder sjeldent noe tilbake når de opptrer foran flere tusen elleville fans.

Kjærlighetserklæringene sitter ofte løst på tampen av konserter, men for den 49 år gamle DJ-en Tijs Michiel Verwest, også kalt Tiësto, er kjærligheten til Norge ekte. Det forteller han i dette intervjuet.

– Jeg elsker Norge! Virkelig. Det er her alt startet, det er i Norge jeg først slo gjennom som DJ, forteller Tiësto til VG.

VG møter nederlenderen før han skal avslutte fredagen på Findings Festivals på hovedscenen på Bislett Stadion. I en signalblå T-skjorte og med glinsende solbriller, ser han ut til å fortsatt nyte turnélivet. Dette til tross for at 49-åringen er en virkelig er en ringrev i EDM-bransjen, der flesteparten er under 30 år.

Unikt og spesielt forhold til Norge

Tiësto smiler, slår av en prat med de fleste som går forbi, og blir attpåtil svært nysgjerrig når undertegnede forteller at han var på den syv timers lange konserten til 49-åringen i Amsterdam i 2016.

Han slo for alvor gjennom i 2004 i Athen da han ble den første DJ-en til å spille live på en scene under et OL. Stilen hans har skiftet drastisk, fra mer trancemusikk – som «Theme fra Norefjell» i 1999, til EDM-musikk – som «Jackie Chan» i 2018.

Et par timer etter dette intervjuet, skal DJ-en lage fest ved å spille kjente og kjære Tiësto-sanger, samt flere mikser av andre låter, foran drøyt 20 000 mennesker på et utsolgt Bislett Stadion.

«Jackie Chan» med Post Malone, «The Only Way Is Up» med Martin Garrix, «BOOM» med Gucci Mane og «Secrets» er bare et knippe av låtene som han skal få publikum til å synge og danse med på.

Men først tar han seg god tid til et intervju med VG. Han lyser opp i det han får spørsmål om sitt forhold til Norge.

– Jeg har vært her i mange år og har spilt i hver eneste by du kan tenke deg. Kirkenes, Tromsø, Oslo, Bergen, Bodø, Trondheim, Ålesund, sier han entusiastisk.

– Jeg kjenner mange folk fra Norge jeg fortsatt henger med, forteller han og sier at det er flere av de norske vennene som er backstage med ham. 49-åringen fortsetter:

– I tillegg har jeg fått veldig god kontakt med Kygo og Alan Walker. Alan og jeg er veldig gode venner, og vi feiret bursdagen min sammen i Bergen i januar!

Mentor-rolle for de yngre

En av de siste sangene Tiësto kom ut med var «Coming Home». Den ble laget med 19-år gamle Mesto - også fra Nederland. I tillegg har han samarbeidet med 22-åringen Martin Garrix – ja, fra Nederland han også – på nevnte «The Only Way Is Up».

49-åringen føler han er en slags mentor for ungguttene, og forteller om en lang prosess fra førsteutkastet sendes, til sangen legges ut.

– Jeg gir dem mange tips. De sender meg sanger - jeg gir dem feedback. På Martin sin «Animals» syntes jeg den hørtes for lik ut min sang «Maximum Crazy», så da ba jeg ham om å endre litt på droppet, utdyper Tiësto.

– Mesto sendte meg mange meldinger og sanger. Så sendte han «Coming Home», og da tenkte jeg at dette er en sang jeg kan jobbe med og hjelpe til med. Vi fikk ikke møttes i studio, men jeg jobbet i mitt studio før sendte jeg den tilbake til han.

49-åringen er usedvanlig hyggelig og takker pent for praten i det den går mot slutten. Han tar en ekstra slurk av glasset med champagne, smetter på seg solbrillene og går inn på backstage-området med sine norske venner. Snart skal gudfaren av «EDM» avslutte den første dagen på Findings Festival, og det gjorde han med stil.