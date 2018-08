LIVET I LA: Lars Tangen flyttet fra Oslo for snart fire år siden. Nå har livet bedret seg, og han ser lyst på fremtiden. Foto: Privat

Lars Tangen (25) var en av Norges første toppbloggere – så raknet alt

Publisert: 13.08.18 23:11

RAMPELYS 2018-08-13T21:11:21Z

Det er ti år siden Lars Tangen som 15-åring ble utsatt for et overgrep. Da den lange rettsprosessen startet i 2011 ble det starten på PTSD, selvmordsforsøk og panikkanfall.

For 10 år siden var blogging et nytt fenomen. Lars Tangen var blant de aller største, og var med på å legge grunnlaget for bloggindustrien slik den er i dag.

Innleggene handlet om alt fra sminke og klær, til hvordan det var å leve som homofil gutt. Han var ikke ukontroversiell, og likte å provosere.

– Jeg var 15 år, og det føltes helt plutselig og nesten ufattelig å gå fra å være en nokså anonym ung gutt med lav selvfølelse og et liv på skolen preget av mye mobbing, til å være på en toppliste av bloggere og bli kontaktet av journalister som ville skrive om min suksess, forteller han til VG.

Hvordan suksessen tok til, er han fortsatt usikker på. Til tross for at den førte mye negativt ved seg, mener han at det har vært med på å forme han og påvirke livet han nå lever.

Trakk seg ut av offentligheten

Én dag var han imidlertid borte fra bloggverdenen. Går du inn på LarsTangen.com i dag får du tilbud om å kjøpe domenet. Årsaken vet de færreste om. Nå, først 10 år etter at hendelsen fant sted, forteller han om hva som egentlig satte en stopper for bloggkarrieren.

I 2011 gikk han gjennom en lang rettsprosess som etter hvert førte til at mannen som forgrep seg på ham i 2008 ble dømt.

– Denne prosessen var veldig vanskelig, og jeg slet i en lang periode med PTSD, mye festing, selvmordsforsøk, og en generelt vanskelig tid. Det var ved hjelp av familie og venner at jeg fortsatt er her i dag. Jeg måtte trekke meg ut av offentlighetens lyst for å beskytte meg selv i den perioden det var vanskeligst, forklarer 25-åringen åpenhjertig.

Han forteller at han fikk god støtte fra familie og venner i den tunge tiden, og at han kan takke psykologer og psykiatere i Norge for at han fortsatt er i live.

Vil inspirere andre menn

Han forteller på telefon fra LA, der han har bodd i 3,5 år, at han ønsker å fortelle historien nå for å legge den bak seg. Han forteller at han blant annet har blitt inspirert av metoo-kampanjen, og at det hjelper å ha en geografisk distanse mellom seg selv og Norge.

– Det er fantastisk at vi har kommet dit at så mange kan så fram uten å risikere jobben, karrieren, livet og familien bare fordi de er ærlige om det som har traumatisert dem, sier han.

Tangen forteller imidlertid at han har savnet flere historier fra menn, og at det har vært mest fokus på overgrep mot kvinner.

– Jeg føler at jeg har noe å bidra med, kanskje en inspirasjon for andre menn som føler at det ikke er noe håp og føler at de ikke kommer seg videre. Jeg føler at det er mye tabu rundt dette, og at det fortsatt er mye å risikere om man er åpen. Men jeg føler ikke at jeg har mye å risikere når livet mitt er her borte, sier han.

Ønsker barn med ektemannen

Det har vært en lang vei fra gutterommet i Molde til å være gift i Los Angeles i dag. Sammen med ektemannen Phil Ackerman, som han har vært gift med i tre år, driver han en frisørsalong i Beverly Hills, og Tangen har nylig fullført en bachelor i journalistikk ved et universitet der.

– Han har vært den beste støtten for meg og hjulpet meg gjennom mye. Det er utrolig vanskelig for en partner å leve med noen og elske noen som har daglige angstanfall, sier han om ektemannen, som er 35 år eldre enn ham.

De to møttes på Tinder kort tid etter at Tangen flyttet til LA, og fant tonen umiddelbart.

– Det er en stor aldersforskjell, men det har ingenting å si for meg. Vi har begge lyst på barn, så det jobber vi mot. Det er nesten uvirkelig at jeg har følt meg så bra så lenge. Siden jeg var ferdig på skolen har jeg ikke hatt noen særlige panikkanfall, forteller han.

Han har ny blogg i LA, men den skriver han først og fremst for familie og venner. Der kan det gå ukevis mellom hvert innlegg, og de handler som regel om amerikansk politikk.