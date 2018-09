BEDRAGERI: Hollywoodfruen Gunilla Person ble anmeldt i 2015 for å ha oppgitt uriktig informasjon og dermed fått feilaktig utbetalt barnetrygd, foreldrepenger og sykepenger. Foto: / Aftonbladet / IBL Bildbyrå / AFTONBLADET / 4496 / IBLAB

Gunilla Persson dømt for grovt bedrageri

RAMPELYS 2018-09-18T17:54:46Z

Den svenske Hollywoodfruen er dømt til å betale 377.000 svenske kroner for grovt bedrageri.

Publisert: 18.09.18 19:54

Ifølge Aftonbladet er Gunilla Persson, kjent fra realityserien «Svenske Hollywoodfruer», dømt til å betale 377.000 svenske kroner til Försäkringskassan.

Bakgrunnen for rettssaken er at Persson i 2015 ble anmeldt av Försäkringskassan , den statlige myndigheten i Sverige , for grovt bedrageri.

I løpet av flere år skal TV-stjernen feilaktig ha mottatt flere hundretusener kroner i form av barnetrygd, foreldrepenger og sykepenger.

Utbetalingene skal ha skjedd i en periode mellom 2006 og 2013. Persson skal ha oppgitt uriktig informasjon om bosituasjon og arbeid i Sverige til trygdekassen, og dermed fått over 300.000 kroner feilaktig utbetalt.

Person nekter for å ha gjort noe galt.

– De kommer aldri i verden til å se et rødt øre fra meg, sier Persson til avisen.