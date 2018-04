AVBILDET: Flere skuelystne bergensere har tatt turen til Fosswinckelsgate hvor stortingsrepresentanten er avbildet på en husvegg. Politiet tok også turen. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Kunstneren om Listhaug-bråket: – Totalt uforberedt

Publisert: 03.04.18 18:53

I løpet av noen timer ble gatekunstneren AFKs omstridte bilde av Sylvi Listhaug en nasjonal nyhetssak. – Det var jeg totalt uforberedt på, sier kunstneren til VG.

Natt til 2. påskedag ble gatekunstverket «Making a Martyr» satt opp i Bergen, hvor stortingsrepresentant Sylvi Listhaug er avbildet hengende på et kors, som Jesus . Kunstverket ble raskt omtalt i de fleste mediene i Norge. Kunstneren er anonym og det vil han fortsette med.

– Kunstformen jeg holder på med er i utgangspunktet ulovlig, og derfor er det viktig å være anonym, forklarer kunstneren som går under navnet AFK i en mail til VG.

All kontakt med ham de siste dagene har foregått via mail, formidlet av Petter Nord, som er kunstnerisk leder i KUBE Bergen.

Reaksjonene har vært mange. VGs anmelder Lars Elton gir kunstverket terningkast tre – og mener at dette er en misforstått martyr diskusjon.

– Intensjonen er god, men formålet drukner i effektene. Du ber om bråk når du fremstiller den tidligere justisministeren korsfestet og naken i en offentlig sammenheng, skriver han.

Også Ari Behn har uttalt seg om verket. Han er ikke like kritisk som VGs anmelder.

– Sylvi Listhaug er høyresidens Jeanne d’Arc, dette bildet uttrykker akkurat det, sier Ari Behn til VG.

Behn, som selv er en stor fan av gatekunst, forstår at bildet kan tolkes på flere måter, men mener det er nettopp det som er så interessant med kunst og symbolikk.

– Det kan tas til inntekt for mange ulike holdninger.

– Hva vil han, spør kunstneren Rolf Sigmund Groven seg etter å ha sett Listhaug-bildet til gatekunstneren AFK. Groven syns ideen bak bildet er elendig.

– Hele bildet er helt uklart.

Groven, en kjent kunster fra EU-kampen og andre kontroversielle politiske saker, er skarp i sin kritikk av gatekunstneren AFK sitt «Listhaug-bilde».

– Mitt fokus er på en viktig mediekritisk sak som bildet illustrerer, og få i gang en debatt. Som gatekunstner er jeg vant med en viss risiko, så jeg mister ikke nattesøvn på det, sier AFK til sitt forsvar.

– Jeg forstår ikke budskapet her, sier Groven videre.

Groven har selv brukt kunsten som et politisk virkemiddel, og er kanskje mest kjent for maleriene «Oljeferden i Hardanger» (1975), og «Atomgutten» (1977). Det er spesielt naturvern, kampen mot EF/EU og nei til opprusting som har vært viktige temaer for Groven.

Selv om Groven etterlyser mer kunst som retter et kritisk blikk mot samfunnet og utviklingstrekk i samtiden generelt, mener han bildet til AFK er fullstendig skivebom.

– Hva er det kunstneren egentlig vil? Hvem støtter han? Mener han å være kritisk mot Listhaug, men så fremstiller henne som Jesus, så får jo bildet omvendt virkning. Nei, dette kan slå flere veier, understreker kunstneren, som også tror også bildet vil oppleves som støtende for mange.

Ville kjøpe maleriet

Sameiet i Fosswinckelsgate i Bergen, hvor gatekunstneren AFK malte «Making a Martyr» natt til 2. påskedag har ennå ikke tatt stilling til hva de skal gjøre med det omstridte gatekunstverket.

– Vi skal ha et møte i løpet av uken, sier styremedlem i sameiet Sunniva Gjeraker Hellene til VG.

Hun forteller at det har vært mange skuelystne bergensere som har kommet forbi for å ta maleriet av Listhaug nærmere i øyesyn.

– Selv da jeg dro på jobb tirsdag morgen var det folk utenfor huset, sier Hellene.

Hun forteller at de til og med har fått en henvendelse fra en som ville kjøpe maleriet.

– Men han trodde at det var malt på en dør som kunne fjernes og ikke rett på murveggen, sier Hellene som mener at den eneste muligheten å få fjernet maleriet fra husveggen er å male over, sier Hellene

AFK forteller VG at han stort sett er fornøyd med tilbakemeldingene han har fått på maleriet.

– Jeg er så heldig å bo i en by som Bergen som har omfavnet gatekunsten. Dette er ikke første gang jeg har laget et piece som har vekket reaksjoner, men tilbakemeldinger har vært som nå stort sett positivt fra befolkningen i motsetning til hvordan registrerer at media legger det frem, sier den omstridte kunstneren AFK.

Sylvi Listhaug sier følgende til TV 2 om kunstverket.

– Dette bruker jeg ikke tiden min på.