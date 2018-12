BLE FORELDRE IGJEN: Eddie Murphy og kjæresten Paige Butcher ble i november foreldre for annen gang, denne gangen til sønnen Max Charles Murphy. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Tibarnsfar Eddie Murphy viser fram hele ungeflokken på Instagram

Den verdenskjente skuespilleren ble nylig pappa til sitt tiende barn. I jula var hele gjengen samlet - noe som selvsagt måtte fanges på kamera.

Publisert: 28.12.18 06:05

I slutten av november ble skuespiller Eddie Murphy (57) og forloveden Paige Butcher (39) foreldre for annen gang , da en liten gutt kom til verden. Det var skuespillerens tiende barn , og i anledning julen, viser han fram hele gjengen. Det skjer på datteren Bria Murphys (29) Instagram.

«God jul», skriver Bria til bildet av det som må sies å være en imponerende flokk.

Eddie Murphy selv står med sin to år gamle datter Izzy Oona på armen, mens kjæresten Paige Butcher står og holder familiens siste tilskudd i armene.

57 år gamle Murphy, aller best kjent fra «Beverly Hills Cop»-filmene på 1980- og 90-tallet, er, foruten de to små, far til sønnene Eric (29) og Christian (28), som har hver sin mor. Utover disse, har han fem barn med eks-kona Nicole Mitchell, Bria (29), Shayne Audra (24), Zola Ivy (19), Bella Zahra (16) og Miles (26). I tillegg har han datteren Angel Iris (11) med Spice Girls-stjernen Mel B (43).

Med på Instagram-bildet er også Eddie Murpys og Paige Butchers mødre.

Skuespillerstjernen møtte sin australske kjæreste for første gang i 2006, da hun medvirket i filmen hans «Big Momma’s House 2». Paret begynte å date i 2012, og har siden den gang altså fått to barn sammen.

Familiens yngste har fått navnet Max Charles Murphy. Mellomnavnet er til minne om Murphy eldre bror, komiker Charlie Murphy, som døde av leukemi i fjor.