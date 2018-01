POPULÆR TYPE: Småbutikk-eieren Apu fra The Simpsons har vært med siden starten. Foto: TT / NTB Scanpix

The Simpsons-skaperne beskyldes for å bidra til stereotypier

Publisert: 13.01.18 20:22

En ny dokumentarfilm problematiserer den populære Simpsons-rollefiguren Apu Nahasapeemapetilon, som er innvandrer fra India til USA. Mannen som låner stemmen sin til Apu er lei seg.

«The Problem with Apu» heter en ny dokumentarfilm som tar for seg rollefiguren som har vært med i The Simpsons-universet siden 1990.

Filmen inneholder ifølge The Wrap intervjuer blant annet folk med indisk bakgrunn som diskuterer sitt eget forhold til karakteren, og de fleste av dem mener ifølge at han bidrar til negative stereotypier.

Hari Kondabolu har laget filmen, og sier ifølge Variety at han selv ble ertet med Apus faste signaturhilsen «Thank you come again!».

Hank Azaria er den som har lånt stemmen sin til og «spilt» Apu i The Simpsons siden starten med en kraftig indisk aksent, selv om han selv ikke har bakgrunn herfra.

Azaria har ifølge The Wrap sett filmen og sier han er lei seg.

– Å tenke seg at noen noen sinne har blitt mobbet eller det som verre er på grunn av Apu, det er opprørende, sa han på et panelmøte fredag.

Han forteller at serieskaperne vurdert hva de skal gjøre med karakteren.

– De kommer til å adressere hva de ønsker å gjøre med rollefiguren, enten offentlig eller innenfor seriens rammer, sier Azaria.

Selv mener han at Apu ikke er noen endimensjonal stereotypisk rollefigur, men synes han har mange «fine kvaliteter og fortrinn». Det var aldri hans ønske å bidra til å lage stereotypier, sier Azaria.

– Intensjonen var å få folk til å le og skape glede. Så at jeg har bidratt til at folk er såret er faktisk veldig opprørende å høre.