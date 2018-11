TAR DEBATTEN: Julianne Nygård er en av få som svarer på kritikken rundt markedsføring og barn. Foto: Fredrik Solstad / VG

Julianne «Pilotfrue» Nygård om barnespons-debatten: – Feigt at alle gjemmer seg

RAMPELYS 2018-11-01T21:37:13Z

Bloggeren reagerer på at flere velger å gjemme seg når kritikken om eksponering av barn kommer fram.

Publisert: 01.11.18 22:37 Oppdatert: 01.11.18 22:51

Lørdag gikk VGTV-programleder Morten Hegseth (32) ut mot norske kjendiskvinner for å bruke barna sine i markedsføring av sponsede produkter. Han navngir flere influencere, som «sverger til en kommersiell barneoppdragelse på Instagram».

TV 2s «Bloggerne»-profil Julianne «Pilotfrue» Nygård (28) er en av dem som blir nevnt i kritikken av Hegseth. På bloggen har Nygård blant annet vist frem sponsede barnevogner, babyklær og andre babyprodukter.

Bloggeren forteller til VG at det er naturlig for henne å vise frem barneproduktene hun bruker, selv om produktene er sponset og hun får betalt for å fronte det. 28-åringen forteller imidlertid at hun har takket nei til flere avtaler, fordi hun ikke ønsker å vise fram sønnens ansikt i forbindelse med reklamer.

Hun mener at hun ikke bruker sønnen som reklameplakat - nettopp fordi ansiktet ikke synes.

– Men det er ingen hemmelighet at jeg har blitt mamma, og jeg mener at det jeg og mannen min har delt av sønnen vår på bloggen og i andre sosiale medier, ikke er skadelig for ham, sier Nygård.

Bloggeren ønsker debatten velkommen, og mener alle involverte kan lære av kritikken.

– Samtidig synes jeg det er litt urettferdig at det skal gå ut over en håndfull bloggere, når det gjelder like mange i resten av kjendis-Norge, legger hun til.

Nygård håper på en mer åpenhet fra influencerne og synes de burde bli flinkere til å svare på kritikken.

– Jeg synes det er litt feigt at alle gjemmer seg når det kommer kritikk på bordet. Det er ikke lett å svare for seg, og det er ikke en komfortabel posisjon fordi man er redd for å bli sett på som dårlige foreldre. Men jeg skulle likevel ønske at flere deltok i debatten for å gjøre den mer rettferdig, sier hun.

VG har vært i kontakt med Anja Johansen, Anna Rasmussen, Anne-Brith Davidsen, Marna Haugen, Margaret Berger, Sandra Lyng og Maria Skappel, som ikke ønsker å kommentere saken. Caroline Berg Eriksen og Anette Haga har ikke besvart VGs henvendelser.

– Noen deler i overkant mye

Blogger Hedda Skoug (34) forteller til VG at hun ofte takker nei til reklameinnlegg, hvor det er ønsket at barna skal være involvert.

– Det er sjeldent jeg takker ja til et slikt oppdrag, men da blir ikke barna brukt som et konkret eksempel i reklamen. Barna er kanskje med på et bilde, men det skal ikke være hovedfokus, forteller Hedda Skoug til VG, og legger til:

– Reklamene skal være noe jeg selv står for - ikke barna mine.

Saken fortsetter under bildet.

34-åringen mener folk må få legge ut det de ønsker, men mener folk må huske at man tar et valg på vegne av noen andre.

– En dag skal man kunne se barna inn i øynene og stå for det man har lagt ut, sier hun.

Hun legger til at det ikke er vanskelig å unngå og legge ut bilder av barn på sosiale medier.

– Men noen deler i overkant mye. Det må jeg bare si, sier hun.

Reagerer på kritikken

Marianne Jemtegård møtte til debatt mot Morten Hegseth på «God Morgen Norge» på onsdag. Under debatten påpekte Jemtegård at hun ikke var enig i kritikken fra Hegseth om at Jemtegård bruker datteren som en reklameplakat, men at hun ønsker å dele innlegg til andre som har lyst på tips.

Også Mariann Thomassen (39) reagerer på kritikken fra Hegseth. I en e-post til VG skriver artisten at hun tenker Hegseth kunne gjort bedre research på det folk publiserer og hvem de samarbeider med.

– Han har også utelatt en del sentrale kvinnfolk i artikkelen sin. Men det er kanskje fordi han er venn med disse? Ikke vet jeg. Rett skal være rett. Kjenner jeg blir ganske provosert, skriver Mariann Thomassen til VG.

Videre forteller 39-åringen at hun aldri har tjent penger på innlegg hun har delt, og selv tar kontakt med de hun ønsker å samarbeide med.

På spørsmål fra VG om hvilket forhold hun har til å vise frem barna på sosiale medier, svarer hun:

– For det første så har jeg aldri vist fram ansiktet til datteren min i sosiale medier. Og det kommer jeg heller ikke til å gjøre. Vil heller ikke kalle meg en influencer siden jeg ikke har en egen blogg på nettside. Jeg, som folk flest, deler livet mitt på plattformer som Instagram, Snapchat og Facebook - som 90 prosent av Norges befolkning.

VG har også vært i kontakt med Jørgine Vasstrand og stilt henne spørsmål om hvordan hun stiller seg til debatten. Hun ønsker ikke å svare på spørsmålene, men henviser til sin egen blogg.