KRENKET: Hamilton skal ha blitt tydelig opprørt over hendelsen som skal ha skjedd på et tog i London tidligere denne måneden. Foto: SANG TAN / AP

Mann pågrepet for å ha forgrepet seg på Atomic Kitten-sanger på tog

RAMPELYS 2018-10-28T11:48:27Z

Det var på et tog i London mannen angivelig skal ha forgrepet seg på den tidligere popstjerna.

Publisert: 28.10.18 12:48

En mann i 40-årene som skal ha forgrepet seg på den tidligere Atomic Kitten-sangeren Natasha Hamilton, er pågrepet, ifølge Sky News .

Overgrepet skal ha skjedd på et tog fra London Bridge 10. oktober. Ifølge Hamilton skal mannen ha presset underlivet sitt mot henne. Hamilton skrev på Twitter at hun først trodde det var en veske, helt til hun kjente at han pustet henne tungt i nakken.

Etter hendelsen publiserte hun et bilde av mannen hun hevder skal ha trakassert henne. Innlegget ble publisert i håp om at følgerne hennes skulle gjenkjenne han. Twitter-innlegget er nå fjernet.

– Helt alvorlig, så skjelver jeg. Jeg føler meg så krenket nå. Men mer enn det, så er jeg så utrolig sint!, skal hun ha skrevet på profilen sin.

Britisk transportpoliti (BTP) bekreftet fredag at de hadde arrestert en 46 år gammel mann fra Wood Green, som er mistenkt for seksuelt overgrep.

Mannen er nå løslatt, men forblir i politiets søkelys til saken er ferdig etterforsket.