MODELL: Amalie Olufsen (23) er modell i Playboy. Foto: Privat

Norske Amalie Olufsen: Playboy-modell og skuespiller

Norske Amalie Olufsen har fått en hovedrolle i filmen om fotballhelten Paul «Gazza» Gascoigne. Men akkurat nå pryder hun forsiden til Playboy Australia.

– Det er så kult, sier Amalie Olufsen (23) til VG.

Nå pryder 23-åringen fra Mo i Rana forsiden av Playboy Australia. Vanligvis har de egne fotografer som tar bildene, men på grunn av coronapandemien var ikke det aktuelt i denne omgang. De spurte derfor om Olufsen hadde noen egne bilder – det hadde hun.

– De synes et vintertema var interessant, og så kom jeg på at jeg hadde noen bilder jeg hadde tatt med en kompis oppe i Mo. De synes det var bra.

– Så det er dine bilder?

– Det er mine bilder, ja.

Olufsen var først i Playboy Afrika. De oppdaget henne på Instagram, og så har ballen rullet. I september var hun på shoot i Portugal for selveste Playboy USA.

– Jeg gleder meg sånn til det. Jeg venter på at det skal komme ut hver dag. De vet ikke ennå når det kommer, men det hadde vært helt sykt om det også ble forside. Da har du faen meg klart det.

Hun forteller at Playboy Australia og Afrika ikke var betalt, men at det for henne uansett var positivt for promoteringens skyld. Men for USA-shooten fikk hun betalt.

– Men det er jo noe stigma knyttet til Playboy. Hva tenker du om det?

– At det liksom er porno, mener du?

– Ja?

– Jeg tenker at det er øyet som ser, og ut fra min personlige mening synes jeg ikke Playboy er porno. Jeg vet at noen forskjellige bilder på playboy kan være mer glamour enn kunst, men jeg gjør det på min måte og føler meg komfortabel. Jeg vil ikke gjøre porno.

Men det er ikke bare Playboy som er stort i Olufsens liv akkurat nå. Hun har nemlig fått en av hovedrollene i filmen om fotballhelten Paul «Gazza» Gascoigne.

Norske Tom Storvik skal regissere filmen. På grunn av coronapandemien er produksjonen satt på vent, skriver Daily Mail.

VG omtalte filmen allerede sommeren 2019.

– Vi begynte å jobbe med ham denne våren, og har fått tilgang til den upubliserte selvbiografien hans. Vi snakket mye om forholdet til ekskona Sheryl Gascoigne. Det var mange negative sider ved ekteskapet deres, og det er ofte Paul som var det negative, forklarer Storvik den gang.

Olufsen skal spille Paul Gascoignes ekskone Sheryl.

– Jeg gleder meg veldig til å gjøre dette, sier hun.

SKUESPILLER: Amalie Olufsen skal spille i film om fotballhelten Paul «Gazza» Gascoigne. Foto: Privat

Modellen forteller at familien er stolt av henne, og at de støtter henne i det hun gjør.

– De stolte jo på meg, og pappa så at mange har blitt kjent gjennom Playboy, og at det kan være en god mulighet, forteller hun.

– Denne gangen hjalp mamma meg å plukke ut bildene til Australia-utgaven også.

Men for øyeblikket er Olufsen i Mo i Rana. Nå venter hun på at hennes utgave av Playboy USA skal komme ut, og på at coronapandemien skal være over slik at filminnspillingen kan begynne.

