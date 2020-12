JUL: Tix er i karantene, også i julen. Det gjør han på sitt eget presise vis. Foto: Frode Hansen

Nye låter uke 49

Julesanger som ikke er laget av skiløpere, en årsoppsummering fra Bjørn Eidsvåg og en ny, gammel, låt fra Britney Spears er blant noen av ukens låter VG anmelder.

Tix – «Jul i Karantene»

Etter premieren på «Tusen Tårer» på P3 Gull sist lørdag trodde kanskje noen at de hadde nailet Tix. Men nei da. I stedet for å lansere den kjærlighetsørgende powerballaden kommer han med en juleversjon av «Karantene»-låten. Den er like «dum» som originalen, og med en vel så naiv Lars Lillo-Stenberg-aktig tekst. Arrangementet er snøtungt, julestort og, tja, ganske riktig egentlig. Dessuten er budskapet på ingen måte like «synd på meg» som en viss tidligere skiløper sin julehilsen.

Oral Bee, Mr. Pimp-Lotion og Emil Solli-Tangen – «Maske hele julen»

Emil Solli-Tangen synger klokkeklart om å bygge treet som en G (rimer på pandemi). Oral Bee og Pimp-Lotion surrer rundt på sitt passe halvtøysete vis. Substansen her er selvsagt fullstendig fraværende, og produksjonen billig og enkel. Det er mange måter å lage musikk for 2020 på. Dette er definitivt den enkleste, og har vel til og med en åpenbar utløpsdato. Det er ikke dette vi vil se tilbake på når vi lurer på hvordan vilkårene til kulturen hadde det i 2020.

2020: Bjørn Eidsvåg summerer opp 2020. Det gjør han på sitt eget presise vis. Foto: Helge Mikalsen

Bjørn Eidsvåg – «2020»

Eidsvåg har det bare noen uker gamle albumet «Tapt Paradis» på innerlommen. Ingenting der er like inspirert som denne. En nesten litt i overkant presis aproposlåt for dette mørkets år vi snart går ut av. Melodisk legger den seg tett på «Alt du vil ha», i en veldig sen og mindre håpefull variant. Så kan man si at rimene på totusenogtjue binder ham fastere enn nødvendig (mangler vel egentlig bare snue). Teksten er like fullt Eidsvåg på sitt beste og tryggeste, med klarskårne, enkle bilder og et sorgmuntert håp i bunn. Akkurat det 2021 trenger.

Britney Spears – «Swimming in the stars»

Høh? En ny Britney-låt? Tja, denne er dessverre restemateriell fra «Glory» (2016). Og den kommer betimelig kort tid etter at en dommer har nektet å slippe Britney fri fra farens formynderi. «Swimming in the stars» er en rolig banger. Produksjonen høres noe utdatert ut. Melodien løfter seg ikke akkurat mot stjernene. Det er åpenbart en grunn til at dette er noe som har blitt liggende en stund.

Døssi – «Beloved sun»

Bak dette engelskutfordrende navnet skjuler dyktige Ingrid Døssland seg. Den bergenskbaserte låtskriverprodusenten lager enkel gitarplukkende pop med dybde. Denne legger seg i samme melankolske folder som Stina Nordenstam og, selvsagt, Aurora. Passe dvelende og vokalknirkende, med en knekk mot noe større og skumlere mot slutten. Man husker kanskje ikke refrenget de første gangene, men «Beloved sun» er utvilsomt den fineste låten man kan høre på akkurat denne uken. Og for en passende låttittel, nå rett før solen endelig snur.

DRØMMER: David Guetta ødelegger en Fleetwood Mac-låt til jul. Det gjør han på sitt eget presise vis. Foto: John Salangsang / Invision

David Guetta & Morten (feat. Lanie Gardner)



Fleetwood Macs nydelig «Dreams» har for lengst fått et nytt liv på TikTok. Det innebærer at flere ser cash money-muligheter i en over førti år gammel hit. Det er ikke enkelt, men David Guetta har funnet den riktige formen. Eller – det er tydeligvis det han tror. Tre stykker har vært nødvendig for å lage denne håpløst elendige remiksen. Litt uklart hva samtlige tre bidrar med, men egentlig er det totalt uinteressant. Det eneste som faktisk har en verdi her er Stevie Nicks varme vokalspor. Resten er slapp, uinspirert technojam. Fantasiløst, sjelløst og håpløst.

24kGoldn (feat. DaBaby) – Coco

«Mood» har nærmest limt seg fast på toppen av både TikTok og hitlistene de siste månedene. Oppfølgeren til 24kGoldn er mye mindre interessant låt. Selv om han får fått med seg en annen av årets storheter, DaBaby. Denne begynner på samme tone, og høres akkurat ut som noen som prøver å følge opp en hit. Refrenget er enerverende nok til å sette seg fast. Men låten som sådan har ingenting å stille opp med mot «Mood».

Mariah Carey, Ariana Grande og Jennifer Hudson – Oh Santa!

«All I Want for Christmas» er for lengst på toppen av strømmelistene, «uvanlig tidlig», som det jo heter. Her lager et utvidet vokalt stjernelag en 2020-versjon av den beste låten fra det andre julealbumet til Carey (2010). Det er akkurat så julefilmlykkepillete som perleraden av filmer som daler ned over samtlige strømmekanaler akkurat nå. Den eneste forskjellen er at det noen ganger er bedre med tre vokalister enn én. Akkurat her kan det vel egentlig ikke bli nok entusiasme og glede, selv om det nærmest blir noe religiøst over nissetilbedelsen. Definitivt ikke for folk som liker å slukke lyset og omfavner sosialiseringsforbudet i desember.

Inge Bremnes – «Snøfnugg»

Stadig mer og mer lovende Inge Bremnes har et etternavn som forplikter. «Snøfnugg« er en skittenmørk nesten-julesang, om alt som ikke går bra med julen. Sosialrealismen er mye dystrere og mer ektefølt enn det man strekker seg mot i årets NRK-julekalender, «Stjernestøv». Bremnes sin magi er at han vet hva slags glimrende gull han har mellom hendene, men er ikke redd for å skitne det til. Pass på at Kurt Nilsen ikke oppdager denne.

