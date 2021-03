IKKE ARNOLD: Victor Stone (Ray Fisher) kan fremdeles forveksles med Arnold Schwarzeneggers Terminator, men er mye mer nyttig enn som så. Foto: WARNER

Filmanmeldelse «Zack Snyder’s Justice League»: Gjenfødt som legende

Redningsaksjon for fire år gamle superheltfilm viser at dobbelt så langt kan bli mye mer enn dobbelt så bra.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Zack Snyder’s Justice League»

Amerikansk actionfilm

Med: Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Amy Adams, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher m.fl.

Regi: Zack Snyder

Premiere på HBO Nordic torsdag 18. mars

«Justice League» (2017) er en filmkatastrofe.

Et parodisk sammensurium av Zack Snyders kjølige og mørke konsepter og visjoner. Paret med Josh Whedons «festlige» enlinjere og billig komikk.

Den fulgte riktignok opp seige «Batman vs. Superman: Dawn of Justice» (2016). En film der Batman denger en gammel vask i hodet på Supermann, før han oppdager at mødrene deres har samme fornavn. Og at Supermann følgelig kanskje ikke er så verst likevel.

«Justice League» (2017) var likevel mye verre.

Produksjonshistorien, at Snyder måtte trekke seg av tragiske familiære årsaker og at Whedon ble kastet inn i postproduksjon, skal ikke gjentas her. Den umiddelbare forståelsen var at Whedon endret på overflaten. Ikke mer enn at Zack Snyder ble kreditert som regissør. Nok til at publikum syntes den var like håpløs som kritikerne.

Warner har laget helt greie enkeltfilmer i etterkant. Men ikke som et sammenhengende univers, slik Marvel har mestret. Her ble det som kalles DC sitt utvidede kinounivers avsluttet.

GJENGEN PÅ TOPPEN: Seks superhelter er alt man trenger for å redde verden. Foto: WARNER

Selvsagt har det eksistert en tro følgeskare på internett. De har konspirert om en «Snyder-cut». At den har lite og ingenting med Whedons «Justice League» å gjøre. Blant annet med henvisning til Richard Donner-versjonen av «Supermann II» (2006).

Forskjellen er at 1980-versjonen av «Supermann II» var en økonomisk suksess. «Justice League» (2017) var på ingen måte det. Likevel viste det seg at ryktene var sanne. Det fantes en Snyderversjon. Og Zack Snyder har fått 70 millioner dollar for å «fikse» den.

Det har han klart. Til gagns.

Historien er den samme: Tre energibokser må reddes fra onde galaktiske herskere som vil ta makten over jorden. Superhelter må stå samlet for å stoppe dem.

Åpningen er mer sakral, som en episk fortelling man bli invitert inn i. Fortellingen gis tid gjennom seks kapitler (ett for hvert JL-medlem). Et grep som gjør at man kan se filmen som en serie, om man vil det. Musikken har Junkie XL tilbake som komponist, og en perfekt plassert nytolkning av «Song to the Siren». Sideformatet er beskåret til det nesten-kvadratiske IMAX-formatet 1:33:1, som for å understreke den vertikale handlingen.

Å VÆRE: Steppenwolf (Ciarán Hinds) viser sin beste Hamlet-pose. Foto: WARNER

De dummeste vitsene, inkludert avisforsiden med Bowie, Prince og Supermann i åpningen og Flash sin «Pet Semetary»-referanse er helt fjernet. Spesielt Cyborgs fortelling blir bygget ut og gjort mer personlig og sentral. Steppenwolf får bakgrunnsmotivasjon og nytt utseende som gjør ham betraktelig nyansert.

I en merkelig tid har Warner benyttet ledig postproduksjonskapasitet og et aktivt kommentarfelt til å virkelig vise hva en streamingtjeneste kan brukes til. Håpet deres at dette skal trekke myriader av nye abonnenter til HBO Max.

Det håpet har resultert i en av de mest solide og gjennomførte superheltvisjonene som er filmet, uten de nesten fascistiske tidligere nykkene til Snyder. Som tar det ganske så dystre universet sitt på alvor, slik Christopher Nolan spesielt mestret det i «The Dark Knight» (2008). Og samtidig er så overbevisende voldsomt at man konkurrerer med Peter Jacksons «Ringenes Herre»-trilogi i spiselig patos. Selv med en visningstid på fire timer føles 2021-versjonen kortere.

Slik minner resultatet om Ridley Scott sin revidering av «Blade Runner» (1982): Det første forsøket var en fiasko.

Det neste er legendarisk.