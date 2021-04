DØD: Hans Rasmus Astrup, her sammen med dronning Sonja under åpning av Astrup Fearnley Museet i 2012. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Hans Rasmus Astrup er død

Skipsmegleren og kunstsamleren ble 82.

Hans Rasmus Astrup, norsk skipsmegler og kunstsamler, er død.

Astrup er trolig mest kjent for å ha opprettet Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst i Oslo, grunnlagt i 1989 og åpnet i 1993.

– Det er med stor sorg vi har mottatt meddelelsen om Hans Rasmus Astrups bortgang, sier direktøren for Astrup Fearnley-museet Solveig Øvstebø.

De opplyser at han sovnet stille inn natt til 23. april, 82 år gammel.

– Med sitt unike engasjement for samtidskunsten og filantropiske ønske om å dele denne begeistringen med flere, har Hans Rasmus Astrup satt tydelige spor både i det norske og internasjonale kunstfeltet.

Hans Rasmus Astrup (f. 1939) var utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo og i 1972 tok han, som fjerde generasjon, over ledelsen av familiens skipsmeglerfirma Fearnley & Egers Befragtningsforretning (senere Fearnleys A/S) som ble etablert i 1896.

I et intervju med NRK i 2013 fortalte Astrup at han allerede da syntes han hadde hatt et spennende liv.

– Ja, det synes jeg virkelig at jeg har hatt. Gjennom kunsten, gjennom kontoret, gjennom dette livet ute på gården her og i skogen. Og denne interessen for den type ting, det har vært veldig viktig. Jeg syns jeg har vært veldig heldig.