BERØMTE KVINNER: Michelle Obama (t.v.) og hertuginne Meghan. Foto: AFP og AP

Michelle Obama om hertuginne Meghans intervju: − Knuste hjertet mitt

Michelle Obama (57) forteller om sin reaksjon på det mye omtalte Oprah-intervjuet med hertuginne Meghan (39) og prins Harry (36).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den tidligere førstedamen sier i et intervju med NBC at det var tungt å høre Meghans uttalelser om at det før hun fødte sønnen Archie, skal ha blitt gjort et nummer av hvilken hudfarge parets kommende barn ville få.

– Det knuste hjertet mitt å høre – at hun følte at hun var i sin egen familie ... At hennes egen familie så på henne på en annen måte, sier Obama i intervjuet, ifølge Reuters.

Hun fortsetter med å si at rase ikke er «en ny konstruksjon for fargede mennesker».

– Så det var ikke et veldig stort sjokk å høre om hennes opplevelser, og at hun satte ord på det.

Obama håper at den betente situasjonen skal kunne løses.

– Det jeg håper på, og som jeg tenker på, er at dette først og fremst handler om en familie. Jeg ber om tilgivelse og helbredelse for dem, så dette kan bli en lekse for oss alle, sier 57-åringen, som opprinnelig stilte opp i TV-intervjuet for å snakke om et nytt barne-TV-prosjekt hun er involvert i.

Hertuginne Meghan intervjuet Michelle Obama i 2019 for britiske Vogue, der temaet var kvinner og deres innflytelse for en bedre verden.

Bildet under er fra 2016, da daværende president Barack Obama og kona Michelle Obama besøkte London. Det var før prinsen og Meghan hadde møttes.

2016: Prins Harry, hertuginne Kate, prins William, Barack Obama og Michelle Obama i London. Foto: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

I en pressemelding tirsdag forrige uke uttalte det britiske kongehuset at «hele familien er lei seg etter å ha fått det fulle bildet av hvor utfordrende de siste årene har vært for Harry og Meghan».

Det var den første offisielle uttalelsen fra Buckingham Palace etter intervjuet som har skapt massive oppstandelse, satt store følelser i sving hos folket – og satt seerrekorder.

Prins Harry uttalte også i TV-intervjuet at rasisme var en vesentlig del av årsaken til at de valgte å flytte fra England til USA.

To dager senere stilte prins William (38) og hertuginne Kate (39) på et offisielt skolebesøk. Prinseparet var ordknappe overfor pressen, men William svarte på et direkte spørsmål om hvorvidt kongehuset er rasistisk.

– Vi er absolutt ikke en rasistisk familie, lød det fra William, som samtidig opplyste at han ikke hadde snakket med sin bror etter at Oprah-intervjuet som ble sendt fire dager tidligere.

– Men jeg har planer om å gjøre det, uttalte han.