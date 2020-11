ÅPENHJERTIG: Hertuginne Meghan, her avbildet sammen med prins Harry i vår. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Hertuginne Meghan forteller om spontanabort

I et langt innlegg i New York Times skriver Hertuginne Meghan (39) at hun i sommer mistet barnet i magen.

Oppdatert nå nettopp

Her skriver Meghan om hvordan det opplevdes.

VG kommer tilbake med mer.

Hun forteller om dagen i juni som startet som alle andre dager, med bleieskift, mating av hundene og daglige sysler.

Etter å ha tatt morgenstellet av sønnen Archie, fikk hun en akutt krampe i magen. Hun skriver at hun falt om på gulvet, med sønnen i armene.

«Jeg nynnet for å berolige oss begge», skriver hun.

Hun visste at noe ikke var som det skulle.

«Jeg visste der og da, mens jeg holdt om min førstefødte, at jeg mistet mitt andre».

Timer etterpå lå i sykehussengen og holdt hånden til ektemannen, prins Harry (36). Hun forteller at hun kysset hendene hans som var våte av tårene fra dem begge.

«Jeg så på disse hvite veggene og tenkte på hvordan vi skulle komme oss igjen etter dette», skriver hertuginnen.

Hun mimrer tilbake til det omstridte TV-interjuet i fjor, da hun fikk spørsmål fra reporteren om hun hadde det bra, hvor hun svarte at «ikke mange har stilt meg det spørsmålet».

Meghan forklarer at hun da kjente på et press om å fremstå i offentligheten på en måte som antydet at alt var i skjønneste orden, mens det ikke var det. Hun valgte å svare ærlig den gangen, om at hun ikke hadde det så bra.

Den samme følelsen har hun nå, skriver hun.

«Sittende i sykehussengen, mens jeg så hjertet til ektemannen min knuse mens han forsøkte å holde de søndeerevne bitene av mitt, innså jeg at første steg på helbredelsesprosessen er å spørre: «Har du det bra?»

Hun beskriver det å miste et barn som nesten uutholdelig sorg, at det er noe mange opplever, men få snakker om.

«I smerten av tapet oppdaget mannen min og jeg at i et rom med 100 kvinner vil 10 til 20 av dem ha opplevd spontanabort. Til tross for at antallet mennesker som går gjennom dette er svimlende stort, forblir samtalen tabu, full av (uberettiget) skam, og fortsetter en syklus av ensom sorg.

Meghan berømmer andre modige kvinner som har delt sine opplevelser rundt det å miste barnet i magen. Når én person åpner seg, gjør det det mye lettere for andre å gjøre det samme.

«Når noen spør oss om hvordan vi har det, og den som spør virkelig lytter med et åpent hjerte og sinn, så blir sorgen ofte lettere – for oss alle. Når noen tilbyr å dele smerten med oss, så starter helbredelsesprosessen.»

Meghan og Harry fikk sønnen Archie i mai i fjor.

Også politikk

Kronikken utdyper ikke bare hertuginnens sorg over spontanaborten, den tar også for seg dagens politiske situasjon i USA med «Black Lives Matter» og polarisering, samt coronapandemien og utfordringene knyttet til dette.

«Dette året har ført så mange av oss til bristepunktene. Tap og smerte har plaget hver og en av oss i 2020, i øyeblikkene både fulle og svekkende», skriver hun.

«Vi har hørt alle historiene: En kvinne begynner dagen sin, så vanlig som alle andre, men mottar deretter en samtale om at hun mistet sin eldre mor til Covid-19. En mann våkner og føler seg fin, kanskje litt treg, men ingenting utenom det vanlige. Han tester positivt for coronavirus og i løpet av uker har han - som hundretusener av andre - død.»

Publisert: 25.11.20 kl. 09:51 Oppdatert: 25.11.20 kl. 10:11