Miley Cyrus i sorg over hundens død

Popstjernen sørger offentlig over tapet av sin beste venn – hunden Mary Jane.

– Alle som kjenner meg, og de trenger ikke kjenne meg godt, er klar over at min beste venn i hele verden er en pitbull-blanding som heter Mary Jane, skriver Miley Cyrus (28) på Instagram om hunden som har gått bort.

Hunden ble diagnostisert med kreft for over et år siden. Veterinærene ba Cyrus om å bruke tid med hunden hun er så glad i, noe hun skriver at hun allerede har gjort i ti år.

Innlegget kom tidlig fredag morgen norsk tid.

Sangeren fortsatte med å forklare at det er lett å ta ting for gitt og «la små mirakler gå forbi uten å legge merke til takknemlige øyeblikk».

Men med Mary Jane glemte hun aldri å være takknemlig.

– Jeg takket henne gjentatte ganger da hun tok sitt siste pust for hvem og hva hun var for meg. Det var noe mer enn en venn eller et familiemedlem. Noe så annerledes. Du kan ikke definere det, skriver Cyrus på Instagram.

Også i Instagram story deler stjernen en rekke tekster og bilder av hunden.

Cyrus fortsatte med å si at hunden hadde kommet til hennes unnsetning hver gang hjertet hennes var knust.

– Sett meg sammen igjen. Å gå gjennom denne smerten uten hennes magiske kraft er så ensom, skriver popstjernen om savnet.

På Instagram skriver Cyrus at hun forsøkte sitt ytterste å gjøre hundens siste stund så behagelig og smertefri som mulig. Hun så det som sin plikt.

– Hun har ikke lenger vondt, men det har jeg. Det er kjærligheten, skriver hun, og legger til:

– Mary Jane passerte med nåde, verdighet, fred og makt. Hun levde etter den gylne regelen om vennlighet og medfølelse overfor alle. Jeg er så heldig at hun var min.