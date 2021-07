UTTALTE SEG I HØRING: Britney Spears sa hun ville saksøke familien i høringen 23. juni. Foto: Chris Pizzello / Invision

Newyorker: Ringte nødsamtale kvelden før høring

Britney Spears ringte 911 for å rapportere maktmisbruk fra en verge, skriver magasinet Newyorker.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Popstjernen vitnet for første gang 23. Juni om den mye omtalte og omstridte vergemålet. Der gjorde hun det klart at hun vil saksøke familien sin. I 13 år Britney Spears hatt verge, og på den måten ikke hatt kontroll over sitt eget liv - både personlige gjøremål og økonomien er det andre som har bestemt.

Nå skriver gravejournalistene Ronan Farrow og Jia Tolentino i magasinet Newyorker at Britney ringte den amerikanske nødtelefonen 911 kvelden før høringen. Deres kilder, som ikke er navngitt, er en person nær Britney Spears, og en politibetjent i Ventura fylke, hvor popstjernen bor.

Her meldte hun at hun var et offer for maktmisbruk fra en verge. Nødsamtaler er i all hovedsak offentlige i California, men de ble i denne sammenhengen holdt tilbake på grunn av den pågående etterforskningen i saken om vergemålet.

Ifølge Newyorker begynte folk i teamet rundt å tekste hverandre frenetisk hvor det ble uttrykt bekymring for hva Britney Spears ville finne på å si dagen etter i høringen.

Denne uken har det også vært utvikling i saken. Dommeren Brenda Penny avviste et krav fra november 2020 om å fjerne faren Jamie Spears som medverge.

Dagen etter ble det kjent at forvaltningsbyrået Bessemer Trust, som skulle ta over delansvaret for Britneys økonomi, ikke ønsker å ta oppdraget. Grunnen er at de har blitt oppmerksomme på at Spears selv er i mot ordningen og ønsker å avslutte den.

Lørdag ble det også kjent at domstolen i Los Angeles ikke lenger vil kringkaste høringer og kjennelser for folk som ikke kan være fysisk til stede. Det skjer etter at rettsmøtet med Spears 23. juni spredte seg som ild i tørt gress på nettet kort tid etter møtet.