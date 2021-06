FIKK EN DATTER: Babyen ble født fredag på Santa Barbara Cottage Hospital i California, ifølge en offisiell uttalelse. Foto: Hannah Mckay / Reuters

Hertuginne Meghan og prins Harry har fått en datter

Datteren heter Lilibet «Lili» Diana Mountbatten-Windsor, og er oppkalt etter oldemoren og bestemoren.

Lili ble født fredag 4. juni klokken 11.40 ved Santa Barbara Cottage Hospital i kystbyen Santa Barbara, California, ifølge en offisiell uttalelse, skriver BBC.

Den lille jenta veide 7,11 pund, som tilsvarer om lag 3487 gram.

Mor og barn har det fint, sier en talsperson for de nybakte foreldrene til Variety. De er tilbake i hjemmet sitt i Santa Barbara.

Hertugen og hertuginnen nyter tiden som en familie, skriver talspersonen i uttalelsen.

«Lili» er oppkalt etter oldemor, Hennes Majestet Dronningen.

Mellomnavnet hennes, Diana, er valgt for å hedre sin avdøde bestemor, Prinsessen av Wales.

– Hertugen og hertuginnen takker for gode ønsker og bønner mens de nyter denne spesielle tiden som familie, skriver en representant for paret.

Lili er hertuginne Meghan og prins Harry sitt andre barn. I 2019 fødte Meghan sønnen Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Prins Harry og Meghan Markle giftet seg i St. Georges Chapel i Windsor i mai 2018.

Hertuginne Catherine og prins William gratulerer prins Harry, hertuginne Meghan og Archie med det nye familiemedlemmet.

– Vi er lykkelige etter å ha hørt den glade nyheten om baby Lili sin ankomst, skriver de på Instagram.

«Henrykt»

Dronning Elisabeth uttrykker glede over nyheten om det nyeste oldebarnet i en uttalelse fra det britiske kongehuset, skriver The Mirror.

– Dronningen, prinsen av Wales og hertuginnen av Cornwall, hertugen og hertuginnen av Cambridge har alle blitt informert og er henrykt over nyheten om fødselen til datteren til hertugen og hertuginnen av Sussex, sier en talsperson fra Buckingham Palace.

fullskjerm neste OPPKALT: Prins Harry sammen sin mor Diana i 1995. Datteren til hertuginne Meghan og prins Harry skal hete Diana til mellomnavn.

Kunne ikke uttale navnet sitt

I 2018 skrev Hello at Hennes Majestet Dronningen har hatt kallenavnet «Lilibet» hele livet, fordi hun ikke klarte å uttale navnet «Elizabeth» da hun var liten.

Prins Philip refererte til henne med dette kallenavnet, og dronningen pleide å signere brev med kallenavnet «Lilibet».

Anklager om rasisme

I april ble hertugen og hertuginnen intervjuet av Oprah Winfrey. Da hevdet hertuginne Meghan og prins Harrys at medlemmer av den britiske kongefamilien skal ha vært bekymret for hvor mørk hud deres første barn ville få.

– Samtidig som jeg var gravid og det var snakk om at Archie ikke fikk sikkerhet og tittel som prins, var det også samtaler og bekymringer om hvor mørk hud han ville ha da han ble født, hevder hertuginne Meghan det eksklusive intervjuet.

Hun har selv en afrikansk-amerikansk mor.

– Hva? Vent litt nå. Hva er det du sier? utbryter Oprah Winfrey, som intervjuet Meghan og prins Harry.

– Hvem sa dette? legger hun til.

– Det var samtaler med Harry, jeg tror ikke jeg skal si hvem han hadde de samtalene med, det kan være veldig skadelig for dem det gjelder. Men det handlet om hvor mørk barnet kom til å være, og hva det «potensielt kunne bety og se ut som», svarer Meghan den tidligere talkshowdronningen.

Buckingham Palace har ikke kommentert påstandene i intervjuet.

Uttalelsen kom, ifølge BBC, i kjølvannet av at Buckingham Palace uttalte at de har startet en gransking av påstander om at Meghan skal ha mobbet ansatte.

Ønsket to barn

Paret kunngjorde sin graviditet i februar, og avslørte under det berømte Oprah Winfrey intervjuet i mars at de ventet en jente.

I intervjuet gjorde de det klart at de ønsket seg to barn, og at de ikke ville ha flere barn etter fødselen.

«Å ha et barn, et eller flere, er fantastisk. Men å ha en gutt og en jente, hva mer kan du be om?» sa hertugen til Oprah Winfrey i mars.