INFLUENCERE: Tvillingsøstrene Vita og Wanda Mashadi har så langt vært tause rundt redigeringsanklagene.

Vita og Wanda om redigeringsanklager: − Veldig provoserende

Influencerne Vita og Wanda Mashadi innrømmer å ha redigert enkelte av sine bilder på Instagram, og beklager dersom deres «justeringer» har ført til usikkerhet hos andre.

Av Siri Berge Christensen

– Vi kan jo være helt åpne og ærlige og si at noen av bildene på Instagram-profilene våre er redigert. Men det er de aller færreste og det er tilbake i tid, sier Wanda Mashadi i fredagens podkastepisode av «Tvillingterapi».

– Det stemmer at noen av bildene våre tilbake i tid er redigert, og vi ønsker ikke på noen måte å bagatellisere det å redigere bilder, selv om det dessverre er et bransjeproblem også i dag. Samtidig synes jeg det er veldig viktig å holde tungen rett i munnen når man påstår at noe er redigert, sier hennes søster Vita.

Bakgrunnen er en anonym Instagramkonto som siden starten av mai jevnlig har postet bilder av tvillingsøstrene. Kontoen skriver i egen biografi at den har til hensikt å poste uredigerte bilder og «slå ned på urealistiske idealer til kropp».

Brukeren har på kort tid fått over 22.000 følgere.

VG var senest torsdag i kontakt med kontoen, men kjenner ikke identiteten til den som står bak.

– Jeg har fått hundrevis av meldinger der personer takker meg for at jeg legger ned det arbeidet jeg gjør med profilen, skrev brukeren i en melding.

– En heksejakt

I et av eksemplene som kontoen viser til, er hakepartiet til Wanda annerledes fra bildet hun har postet på egen Instagram, sammenlignet med det originale pressebildet. VG har sett både originalbildet og bildet Wanda har publisert.

Vita og Wanda sier på sin side at de såkalte bevisene som publiseres på kontoen er «veldig ymse». De presiserer at de kun har redigert et fåtall av bilder.

I podkasten problematiserer søstrene at kontoen er anonym og privat.

– Den lukkede profilen tar ikke for seg influencere som helhet eller bransjen generelt. Det er altså Vita og Wanda som ifølge de anonyme menneskene bak denne gruppen burde stå i front som Norges farligste forbilder, sier Wanda før Vita fortsetter:

– Jeg opplever det som veldig provoserende og ikke minst urettferdig. Rett og slett helt feil. Det handler dessverre ikke om en saklig diskusjon rundt kroppsideal og kroppspress. Det her er jo mer et personangrep fra et knippe anonyme mennesker som da også samtidig foregår som ren netthets på jodel. Jeg synes jo det oppleves som en heksejakt.

VG har vært i kontakt med Vita og Wandas manager, Christina Øien, som sier de ikke har noen kommentarer utover det som bli sagt i podkasten.

– Har valgt å være offentlige personer

Vita og Wanda sier at de har opplevd så mye hets de siste ukene, at de har sett seg nødt til å blokkere meldinger på Instagram.

Den anonyme Instagramkontoen skriver i egen biografi at den er privat grunnet unødvendige rapporteringer. På spørsmål om hvorfor brukeren er anonym, svarte hen følgende:

– Jeg ønsker å være anonym fordi hovedfokuset med brukeren ikke skal være på hvem jeg er. Vita og Wanda har selv valgt å være offentlige personer, det har ikke jeg.

Brukeren skriver at budskapet er å belyse at det som kommer frem på Instagram, ikke er sannheten.

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt et nytt lovforslag som vil gjøre at reklame og sponsede innlegg på sosiale medier må merkes. Målet er blant annet å forhindre usikkerhet hos unge brukere av sosiale medier.

Influencer Janka Polliani sa onsdag at hun mener alt som legges ut på sosiale medier bør få negative konsekvenser dersom man retusjerer seg – ikke kun reklamepostene.

Beklager

Vita og Wanda sier i podkasten at man bør være forsiktig med å påstå at et bilde er redigert. De sier at flere ting, som for eksempel lys og posering, kan være med på å forme et bilde – uten at det nødvendigvis er redigert.

De er åpne om at de bruker såkalt vidvinkelkamera på mange av bildene sine. Dette gjør bildet automatisk lenger og smalere.

Det de beskriver som «unødvendig redigering» av enkelte bilder, sier de at de har sluttet med. De mener det aldri har vært en bevisst handling.

Tvillingsøstrene sier samtidig at de er bevisst over påvirkningskraften de kan ha på sine følgerne sine. De håper ikke «justeringene» de tidligere har gjort på egne bilder, har ført til usikkerhet hos andre.

De sier de beklager dersom det har vært tilfellet.

De synes det er bra med en bevisstgjøring rundt at sosiale medier bare er en polert vinkling av virkeligheten.

Men at søstrene skal være ansiktet utad som de dårligste forbildene i sosiale medier, sier Wanda er fullstendig feil og urettferdig.