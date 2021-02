SAMMEN: Tiril Sjåstad Christiansen og Stian Lauritzen forlovet seg i 2018. I fjor sommer kjøpte de hus i Grimstad. Foto: Tomm W. Christiansen

Tiril Sjåstad Christiansen og forloveden går til retten etter boligkjøp

«Farmen kjendis»-programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) og Stian Lauritzen (33) krever prisavslag og erstatning etter boligkjøp.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var i fjor sommer at paret flyttet til Lauritzens hjemby, Grimstad.

I juni uttalte Lauritzen til Agderposten at huskjøpet var spontant.

– Det er et gammelt hus med svær hage, og vi har ikke så grønne fingre, så dette blir et sinnssykt prosjekt, sa han til avisen.

Nå går paret til sak mot tidligere huseier, samt tre forsikringsselskaper.

Det er vanlig at eierskifteforsikringsselskaper er representert i slike saker. Dersom boligkjøper har et berettiget krav mot boligselgeren, vil kjøper kunne få utbetaling fra selgerens boligselgerforsikring.

Ingen av partene ønsker å kommentere hva Christiansen og Lauritzen mener er galt med huskjøpet.

Saken er berammet til 10. og 11. mai i Aust-Agder tingrett.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Christiansen eller Lauritzen. Deres advokat, Anne-Marie Varen, ønsker ikke å kommentere saken.

Det er skadeoppgjørsselskap Claims Link som representerer motparten. Leder for prosedyreteamet i Claims Link er Elisabeth Danielsen Bogen.

– Vi finner det ikke riktig å uttale oss om saken nå som den skal behandles i tingretten, sier hun.

Hun bekrefter at saken gjelder prisavslag og erstatning etter boligkjøp.

Christiansen og Lauritzen forlovet seg i desember 2018, og bryllupet skulle opprinnelig stått i Italia i fjor sommer.

– Vi måtte kansellere på grunn av pandemien. Nå som vi nettopp er blitt foreldre – og holder på å totalrenovere et hus – har vi lagt det på is. Det skal i alle fall bli et corona-fritt bryllup, sa Christiansen i et VG pluss-intervju i forrige uke.

22. november ble det foreldre til en liten jente med navn Vega.