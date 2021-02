SEIRET: Hertuginnen av Sussex, Meghan Markle – her sammen med sin ektemann, hertugen av Sussex – prins Harry. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Hertuginne Meghan vant i retten

Hertuginne Meghan fikk medhold i at Mail On Sunday tråkket over grensen for privatlivets fred da de publiserte deler fra et personlig brev til hennes far, Thomas Markle.

Publisert: Nå nettopp

Det skriver flere britiske medier, deriblant Sky News.

Retten valgte siden til Hertuginnen av Sussex som hadde saksøkt utgiveren av Mail On Sunday og Mail Online for blant annet brudd på privatlivets fred og brudd på copyright-bestemmelsene.

Brevet ble skrevet til faren, Thomas Markle, i august 2018, og Mail On Sunday/Mail Online publiserte deler av det i februar året etter.

les også The Times: Prins Harry og Meghan Markle dropper sosiale medier

Meghan Markle og hennes far har i flere år hatt et anstrengt forhold til hverandre, og i brevet skal det ha vært svært private opplysninger rundt nettopp dette forholdet. Ifølge Sky News skal det blant annet ha stått i brevet at uoverensstemmelsene med sin far hadde ført til at hennes hjerte ble knust i millioner av biter.

les også Prins Harry får oppreisning fra avis

Meghan Markle og hennes ektemann, prins Harry, har fått mye kritikk etter at de valgte ta et skritt vekk fra det britiske kongehuset for å følge sine egne veier. Avgjørelsen om å tre ut av kongehuset har likevel blitt velsignet av dronning Elizabeth.