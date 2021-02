I TOTTENE: Den politiske tonen mellom Venstres kulturminister Abid Q. Raja og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug er ikke nødvendigvis like gemyttelig som her på statsrådens selfie. Raja er dypt uenig i Listhaugs påstander om at kulturlivet forfordeles i de statlige støtteordningene. Foto: Privat

Listhaug og Raja i heftig ordkrig: − Slutt å skyte mot Kurt Nilsen!

Kulturminister Abid Q. Raja kritiserer Frps Sylvi Listhaug for ikke å forstå ringvirkningene av hans støtteordninger, ikke minst etter Kurt Nilsens juleturné-støtte som Listhaug gikk ut mot i VG tidligere i uka.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

I intervjuet med VG trakk hun frem Kurt Nilsen som eksempel på aktører innen kulturfeltet som Sylvi Listhaug mener har fått for mange støttekroner. I flere intervjuer, senest i NRKs Politisk kvarter tirsdag, har Listhaug satt krisen i kulturnæringen opp mot krisen i hotell- og restaurantnæringen, og kalt det «blodig urettferdig» at kulturfeltet mottar så mye mer i støtte.

Det er dette som fyrer opp kulturministeren.

- I «Politisk kvarter» var Listhaug opptatt av å støtte hotellnæringa, men det er vi også. Ved at Kurt Nilsen fikk midler fra våre ordninger til å gjennomføre juleturneen, la han også igjen 250.000 kroner - en kvart million - i hotellutgifter. Også sier jeg bare; slutt å skyte mot Kurt Nilsen! sier Abid Q. Raja.

Han mener klart at når Sylvi Listhaug vil kutte i kulturstøtteordningene, rammer hun samtidig hotellnæringa som hun selv er så opptatt av.

- Det er nettopp på grunn av ringvirkningene at vi er så opptatt av at større arrangementer kan gjennomføres. I Nilsens tilfelle dreier deg seg også om 200.000 i restaurantutgifter og 1, 5 millioner kroner til leie av lokaler, foruten de 250.000 i hotellutgifter, sier Raja og deler mer enn gjerne et eksempel på ringvirkningene han tenker på.

– Tenk deg store festivaler og arrangementer - som Moldejazzen eller Øyafestivalen i Oslo. Der kommer publikum fra hele landet, og de bor jo ikke i telt, de tar inn på hotell. Og de har heller ikke med seg matpakke - de går ut på restaurant og spiser. Mange flyr inn langveisfra. De shopper. Tar seg en pils eller tre. Hvis Sylvi Listhaug er så opptatt av hotell- og restaurantnæringa, burde hun heller be om mer penger til kulturnæringa. Jeg mener at hun bommer. Kulturen er en stor motor i norsk næringsliv, mener Raja.

Sylvi Listhaug påpeker på sin side at det er mange motorer i mange små og store lokalsamfunn som hun mener Raja ikke bekymrer seg for og nevner reiselivsnæringen og serveringsbransjen som eksempler.

– Disse får dekket deler av uunngåelig faste utgifter, mens kulturen får dekket inntektstap. Det er urettferdig, FrP vil ha likebehandling. Selvsagt gir det ringvirkninger, men igjen; hvorfor skal kulturnæringen ha så mye bedre og lukrative ordninger enn hva eksempelvis restauranter, barer, butikker og reiselivsnæringen har? Hvordan har det utenlandske selskapet Tons of Rock, som har mottatt over 36 millioner kroner, bidratt positivt til resten av næringslivet? spør hun.

Ifølge regnskapet for Kurt Nilsens juleturné gikk rundt en tredjedel av de drøye 13 støttemillionene før jul til honorarer. Sylvi Listhaug holder fast ved at kulturlivet «forfordeles».

– Tror Raja det imponerer at Kurt Nilsen la igjen 250 000 kroner i hotellutgifter, av de over 13 millioner kronene han har fått? Tror han det imponerer de historiske hotellene, mange familieeide, som har drevet i flere hundre år og som nå er redd for at de kan gå over ende? kontrer Sylvi Listhaug overfor VG.

– Disse hotellene må søke på den ordinære kompensasjonsordningen for bedrifter, og mange kommer dårlig ut av det. Det er ikke rettferdig! Det er tydelig at han selv også innser at han har en dårlig sak, poengterer hun.

– Jeg har stor forståelse for at familier som har bygget opp sin egen bedrift, og skapt arbeidsplasser i lokalsamfunnet, oppfatter kultursektorens rause ordninger som blodig urettferdig, legger Listhaug til.

– Jeg tror Sylvi trenger litt voksenopplæring på hvordan dette henger sammen og jeg hjelper henne gjerne - jeg har selv vært gjennom voksenopplæring for å sette meg inn i jobben etter at jeg ble kulturminister for litt over et år siden, sier Abid Q. Raja.

Svaret fra Listhaug er kontant, som mener kulturministeren «er opptatt av å smiske seg inn med kultureliten»;

– Jeg har ingen behov for å bli belært av Raja. Det er godt han har startet på voksenopplæring. Det er tydelig at han ikke er ferdig med den.