Amerikansk advokat om Britney Spears’ vergemål: − Blir ikke en rask slutt på dette

– Jeg vil bare ha livet mitt tilbake, sa Britney Spears da hun vitnet mot faren Jamie Spears onsdag kveld. Men ifølge ekspertene er det ikke nødvendigvis enkelt å komme seg ut av det omstridte vergemålet.

– Britneys rettsuttalelse var rå og emosjonell. Og det er forståelig hvorfor hun ville føle seg bitter over å bli kontrollert, skriver den amerikanske advokaten Christopher C. Melcher til VG i en e-post.

Under rettsmøtet onsdag kveld norsk tid sa superstjernen at hun ønsker at vergemålet avsluttes. Ifølge stjernen har hun hverken fått lov til å slutte på prevensjon eller gifte seg.

Melcher forteller at det er en tidkrevende prosess å oppheve ordningen.

– Hvis Britney inngir en begjæring om å avslutte vergemålet, vil det ta måneder å løse. Det kan også trekke videre til neste år, understreker han.

Fakta om vergemål Vergemål er et hjelpetiltak for personer som, av ulike årsaker, har behov for hjelp til å ivareta egne interesser.

Den som har fylt 18 år, og som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta sine interesser, kan settes under vergemål hvis det er behov for det.

Den som settes under vergemål, skal skriftlig samtykke i opprettelsen av vergemålet, vergemålets omfang og hvem som skal være verge, med mindre han eller hun ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer. Det kreves ikke samtykke hvis vergemålet omfatter fratagelse av den rettslige handleevnen. Kilde: Vergemålsloven § 20 Vis mer

Britney må overtale retten

Retten må blant annet gjennomføre psykologiske evalueringer av Britney og høre vitneutsagn fra begge sider. Å komme til en beslutning kan derfor ta lang tid og utfallet er usikkert.

– Noen vitner kan fortelle om hendelser som kan rettferdiggjøre vergemålet. Omvendt kan Britney kalle vitner for å vise at hun har opptrådt normalt, forteller Melcher.

Den amerikanske advokaten konstaterer at rettsprosessen er treg fordi hver side får sjansen til å bli hørt:

– Det blir ikke en rask slutt på dette.

Om hun skal få innvilget opphevelsen av vergemålet må hun klare vise at hun har kontroll over seg selv og kan styre sitt eget liv.

– Det er ikke spørsmål om vergemålet er nødvendig; problemet er om det skal avsluttes. Det legger byrden på Britney for å overtale retten, understreker Melcher.

TRAUMATISERT: Mens hun talte i retten onsdag fortalte stjernen at vergemålsordningen har vært en stor psykologisk påkjenning. Foto: Chris Pizzello / Invision

Britney om vergemålet: – Krenkende

I 2007 fikk Britney Spears et nervøst sammenbrudd. Da ble faren oppnevnt som verge og siden har han hatt kontroll over datterens privatliv og økonomi.

Nå har hun for første gang uttalt seg offentlig om ordningen.

– Alt jeg vil er å eie mine egne penger og at kjæresten min skal kunne kjøre meg i bilen hans. Jeg vil saksøke familien min, fortalte hun i et rettsmøtet.

– Det er ikke greit å tvinge meg til å gjøre ting jeg ikke har lyst til å gjøre. Jeg mener virkelig at dette vergemålet er krenkende.

Advokat Nicolai V. Skjerdal i Fend advokatfirma forteller til VG at ordningen er inngripende:

– Vergemål i form av fratagelse av rettslig handleevne er et inngrep i ditt privatliv – og det er jo ikke småtteri, sier han.

Spørsmål om farens habilitet

Advokat Ida Westvang i Hjort advokatfirma har lang erfaring med vergemål i Norge. Noe hun stiller spørsmål ved er om faren til Britney er habil og egnet som verge.

– I mange tilfeller med slike pårørendeverger oppstår det problemer fordi vergen ikke nødvendigvis klarer å se bort ifra sine egne interesser og behov, forteller hun til VG.

– En verge kan ha en egeninteresse i forvaltningen av sitt oppdrag, både på det økonomiske og personlige området, og når egeninteresser påvirker beslutningene er vergen raskt inhabil, fortsetter hun.

SAVNER DATTEREN: Etter datterens uttalelser i retten sendte Mr Spears’ advokat ut en uttalelse som sa: "Han synes det er synd å se datteren lide og ha så vondt. Mr Spears elsker datteren sin, og han savner henne veldig." Foto: Nick Ut / AP

Skiller seg fra Norge

De norske advokatene har lagt merke til visse elementer ved saken som skiller seg fra norske vergemål.

Skjerdal kommenterer at han synes at ordningens varighet virker forunderlig.

– Det undrer meg at det har vart så lenge. I Norge ville man fått prøvd et slikt vergemål ett år etter at man fikk dommen, forteller han.

Westvang understreker også at Britney sin sak skiller seg fra de hun pleier å håndtere. Det er blant annet på grunn av hvor høy grad av kontroll faren har hatt over henne:

– Det er strenge vilkår for at verge skal overta ivaretagelsen av noens personlige interesser i Norge.