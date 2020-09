TØFF HVERDAG: Vegard Harm og Morten Hegseth er klare for «Kompani Lauritzen», og er glade for at de får gjennomføre det harde regimet sammen. Foto: Matti Bernitz, TV 2

Vegard Harm ga TV 2 ultimatum før han takket ja til «Kompani Lauritzen»

Nå frykter 24-åringen at TV-produksjonen pønsker på overraskelser.

Tirsdag slapp TV 2 navnene på de 14 kjendisene som skal delta i den andre utgaven av «Kompani Lauritzen». Den første sesongen ble en knallsuksess i vinter.

Innspillingen av den nye sesongen startet i forrige uke. Med på turen er blant andre Morten Hegseth (34) og Vegard Harm (24). Harm forteller at han hadde ett krav til TV 2 før han takket endelig ja til å bli med på tur.

– Ja, jeg ga beskjed om at jeg skulle takke ja dersom Morten gjorde det, medgir han.

«Panelet»-duoen har sett flere klipp fra den første sesongen, og føler seg trygge på at de vil møte tøffe utfordringer underveis.

– Man er jo sikret på et vis, så man dør ikke. Jeg er vel heller ikke så redd for de skumle tingene, jeg er mest redd for at jeg skal miste lua mi, nøkkelen min og bare være rotete, forklarer Hegseth.

Harm på sin side er mest opptatt av baklengsstupet deltagerne ble utfordret i i vinter. Den gang fikk Marte Bratberg mye oppmerksomhet for hvordan hun klarte å gjennomføre stuntet.

– De skumle tingene får man bare ta som det kommer. Jeg føler jeg kommer til å takle det relativt greit, men dette baklengsstupet, ja... Jeg prøvde meg på det i sommer fra en mye lavere høyde og jeg turte ikke det engang. Jeg hadde bare ikke lyst. Før gjorde man det sånt hele tida og man dør jo ikke! Men det er klart, lander man feil fra den høyden som vi eventuelt skal kaste oss ut fra - da får man vondt og kan få kink her og der.

Det er nærliggende å tro at deltagerne i den andre sesongen av TV 2-serien i større grad vet hva de går til ettersom én sesong allerede har vært vist på TV. Men Harm tror ikke det er så enkelt.

– Vi har jo fått med oss de verste tingene som skjedde i den første sesongen. Men det jeg tenker, og som stresser meg litt, er at jeg tror de pønsker på hvordan de skal gjøre dette verre.

KAMPKLARE: Disse deltar i den kommende utgaven av «Kompani Lauritzen» på TV 2. Bak fra venstre: Edward Schultheiss, Margrethe Røed, Carl Martin Eggesbø, Håvard Tjora, Vegard Harm, Jakob Schøyen Andersen, Christine Dancke, Bernt Hulsker, Morten Hegseth, Faten Mahdi Al-Hussaini, Ulrikke Brandstorp, Siri Avlesen-Østli, Linnea Myhre og Vida Lill Berge. Foto: Matti Bernitz, TV 2

Hegseth er enig.

– Ja, plutselig må vi hoppe i strikk fra 80 meter, sier han, før 24-åringen fra Stokke igjen tar ordet

– Med en strikk fra 1980! Det blir sikkert en strikk laget fra før Berlinmurens fall, en Sovjet-strikk. Jeg har ikke så lyst til å hoppe i en Sovjet-strikk fra 1980.

Mens Hegseth har vært å se i alt fra «BigBrother», «Skal vi danse» og som programleder for «Love Island» på TV 2, har Harm vært mye mer tilbakeholden til reality-tv.

PÅ TUR IGJEN: Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård er klar med en ny runde med «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz, TV 2

– Er dette starten på en karriere innenfor reality, Vegard?

– Nei, dette er ikke starten på noe. Jeg sa ja til «Kompani Lauritzen», men det blir med det. Jeg sier egentlig nei til alt, jeg.

VGTV-profilen var i 2018 imidlertid med Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård på tur ni programmet «På tur med Dag Otto». Også den gang hadde han med seg sin følgesvenn fra «Panelet».

– Jeg liker å si ja til Dag Otto og Kristian skal jeg innrømme. Det var bare så gøy da vi var på tur med dem. Det er virkelig en opplevelse med de programmene de lager. Morten forteller meg at «Skal vi danse» er ditt og datt, men for meg er det synonymt med Nydalen og å bo på SAS-hotellet.

– Hvem av dere har sterkest psyke?

– Det er jeg litt usikker på, vi er ganske skjøre begge to tror jeg, mener Hegseth, noe «Panelet»-kompis Harm er ganske enig i.

– Men jeg blir fort stresset av ting han ikke blir så stressa for. Det sosiale der inne for eksempel, det stresser meg veldig. Jeg er stressa for småting, som «Når skal jeg bæsje»? Eller «Når skal jeg dusje»? Om folk skal se tissen eller rumpa mi og sånne ting, sier Vegard Harm til VG.

I den første sesongen av «Kompani Lauritzen» var det Øyvind «Vinnie» Sauvik som tok seg helt til topps.

