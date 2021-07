Stig Brenner etter minnekonserten: − Fint, sterkt og litt skummelt

OSLO SPEKTRUM (VG) Stig Brenner (30) syntes det var en ære å få opptre på minnekonserten for 22. juli. Men han er bekymret for hatet han mener fortsatt er der.

Det har vært en dag med mange sterke inntrykk. Tiårsdagen for terrorangrepet 22. juli, der 77 menneskeliv brutalt ble revet bort, rundet av med nasjonal minnekonsert i Oslo Spektrum, arrangert av Utenriksdepartementet.

VG snakket med Stig Brenner etter at han hadde opptrådt.

– Det har vært rart på mange måter. Jeg har ikke spilt en konsert på rundt to år, så for meg var det også veldig nytt og ekstra nervøsitet rundt det. Og så er det en veldig viktig sak, så det var en ære å bli spurt. Det har vært noen sterke dager mens vi har forberedt oss her.

PÅ SCENEN: Stig Brenner i Oslo Spektrum. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Han fremførte «Balkong», fordi den har betydd mye for mange av de pårørende.

– Det var fint, sterkt og litt skummelt, sier artisten, tidligere kjent som Unge Ferrari.

På spørsmål om hva han tenker i dag om det som skjedde for ti år siden, svarer han:

– Jeg tror mange, inkluderte meg fikk se at Norge ikke er så trygt og i den bobla som vi kanskje trodde.

Brenner er fortvilet over det hatet han mener fortsatt skjuler seg og splitter folk.

– Jeg mener vi har gått to steg tilbake etter den tid. Vi har ikke sett så mye forandring som vi burde ha sett, sier han.

Rapperen Musti (20) var blant dem som ble spurt om å opptre under den høytidelige seremonien. VGTV snakket også med henne etter konserten.

– Jeg kom nettopp av scenen og har fortsatt en spesiell følelse i kroppen. Det var en ære, sier artisten som fremførte «Gro Harlem Brundtland».

– Dette er stort for meg. Det gikk ikke opp for meg før jeg gikk på scenen og så alle menneskene.

Hun beskriver tiårsmarkeringen som en viktig og følelsesladet dag.

– Dette samler oss, alle sammen. Vi står som ett.

Fay Wildhagen opptrådte.

Flere andre artister deltok også – Highasakite, Marja Mortensson og Trygve Seim, Marthe Wang med dansere, Nils Petter Molvær, Dagny, Sofie Frost, Johanne Fearnley, Odd Nordstoga med Sol Heilo, Tuva Syvertsen, Erlend Ropstad, Bernhoft, Åge Aleksandersen og Gospelkoret Safari, samt Hkeem og Fay Wildhagen.

Kong Harald holdt hovedtalen. Andre som inntok podiet for å si noe, var statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og AUF-leder Astrid W.E. Hoem.

Programleder for det hele var NRKs Rima Iraki.

Publikumet i salen besto i hovedsak av berørte etter 22. juli og representanter fra det offisielle Norge.

