STOLT: Skuespiller Jamie Lee Curtis (62) her under et arrangement i New York i 2020. Foto: Evan Agostini / Invision

Jamie Lee Curtis: − Så på med undring og stolthet at sønnen vår ble til datteren vår

Skuespiller Jamie Lee Curtis (62) åpner for første gang opp om hvordan det var å følge sønnens overgang til å bli kvinne.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

I et intervju med AARP The Magazine sier Curtis at hun «så på med undring og stolthet at sønnen vår ble til datteren vår, Ruby».

Flere internasjonale medier, deriblant kanalen NBC News, har omtalt saken.

Sammen med sin 73 år gamle ektemann, Christopher Guest, har hun to barn, Ruby (25) og Annie (34) – begge to ble adoptert av paret som spedbarn.

Ruby, som tidligere het Thomas, jobber ifølge kanalen som dataspillredaktør, og neste år skal hun gifte seg med kjæresten i et bryllup som moren Curtis skal lede.

Skuespilleren sier også under intervjuet at livet hennes er i en konstant omforming.

Curtis er mest kjent for den første «Halloween»-filmen fra 1978, der hun spilte en ung student som sitter barnevakt og blir angrepet av en drapsmann.

Hun ble verdenskjent for rollen, og både i 2002 og 2018 var hun å se igjen i skrekkuniverset til «Halloween»-filmene.

– Er så glad!

Skuespilleren har tidligere vært åpen om utstrakt rusbruk. I 2018 snakket hun ut om utfordringene sine. Da innrømmet Curtis at hun i perioder stjal piller fra venner.

– Det varte i ti år. Jeg stjal og svindlet. Ingen visste om det. Ingen, sa stjernen da.

Problemene startet ved at hun fikk en resept på opiater for første gang i 1989 etter en kosmetisk øyenlokkoperasjon.

I årene som fulgte skaffet hun seg smertestillende medikamenter på alle mulige måter. Det var først da ektemannen ble innviet i hemmeligheten, at Curtis fikk profesjonell hjelp.

I en post på Instagram skrev hun torsdag at hun sjelden smiler på bilder, men at hun på fotograferingen med AARP ikke klarte å dy seg.

– Fordi jeg er så glad! skrev Curtis.

Hun la blant annet til:

– Glad for å være meg. Glad for å være i en slik kreativ periode. Glad for at jeg er edru og klar.