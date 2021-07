AVPUBLISERT: Nicolay Ramms «Helt Ramm i Tokyo» ble avpublisert av NRK. Foto: Frode Hansen

NRK: − Vurderingene var ikke gode nok

Flere har reagert på at NRK har valgt å avpublisere «Helt Ramm»-episoder. NRK sier at vurderingene de gjorde i forkant av publisering ikke var gode nok.

I en e-post til VG skriver fungerende sportsredaktør i NRK, Anders Sårheim, at de i forkant av publisering mente at sketsjene var innenfor, og at de gjorde vurdering om innholdet kunne bli oppfattet som støtende for noen.

– Men disse vurderingene var ikke gode nok. Intensjonen var å parodiere en programledertype og formatkonsept, og ikke menneskene.

– Hvorfor var det riktig å avpublisere?

– Vi har fått gode og relevante tilbakemeldinger om hvordan dette treffer enkeltmennesker. Dette gjorde at vi tok en ny, grundig vurdering. Konklusjonen var at vi skulle avpublisere. Det er ikke en enkel avgjørelse, men vi ser at dette innholdet ikke traff slik vi ønsket, sier Sårheim.

Fikk flere reaksjoner

Det var en felles avgjørelse i NRK å avpublisere episodene, ifølge Sårheim.

– Det var altså ikke en vurdering som NRK Sport gjorde alene, men sammen med et bredt redaksjonelt miljø i NRK. Beslutningen ble diskutert og iverksatt av fungerende ledelse, men både Marienlystdirektør og kringkastingssjef som begge har ferie var orienterte, og begge støttet en avpublisering.

På spørsmål om hva han tenker om at noen uttrykker skepsis til at episodene er fjernet, sier han følgende:

– Dette er et vanskelig tema og ingen enkel diskusjon. Det er derfor ikke overraskende at det er ulike meninger om dette.

– Hva var årsaken til at dere tok en ny vurderinger? Var det kun Jenny Huse eller var det andre reaksjoner?

– Det var også andre tilbakemeldinger, til NRK, til NRK Sport og til Nicolay Ramm direkte. Disse var bakgrunnen for at publiseringen ble vurdert på nytt.

Kritisk

«Debatten»-programleder Fredrik Solvang er en av dem som har vært kritiske til avpubliseringene i etterkant.

I et innlegg på Instagram spør han:

«Hva blir konsekvensen av at det ikke er greit å etterape aksenter og populærkulturelle sjangre som japansk gameshow egentlig?»

En annen som er kritisk til at NRK har fjernet episodene, er redaktør for nettstedet Subjekt, Danby Choi, som til Medier24 kaller det for en skivebom.

– Hverken journalistikk, underholdning eller andre medieprodukter kan eller skal godtgjøre alle, sier Choi til VG og legger til:

– Vestlig kultur sprer seg som ild i tørt gress utover hele verden, nettopp fordi den ikke tar seg nær av å bli appropriert. Mens østlig kultur blir stanset av «woke-tollen». Slik ender østlig kultur, underholdning og verdier med å bli annenrangs, gammeldags og eksotisk.

Han mener folk blir for lett fornærmet og at vi gjør den japanske kulturen en bjørnetjeneste ved å bli så fort støtt.

– Nicolay Ramm approprierer et japansk underholdningskonsept. Slik kan japanske ideer også spre seg i vesten. På samme måte som medier må forholde seg til sitatretten, kan også programmet fortelle hvor kulturen kommer fra. Gameshow kan være kjempegøy, og det er en japansk idé som burde blitt vist mer av i vesten.

– Må tåle kritikken

Influencer Jenny Huse mener Ramm burde laget et program om japanske gameshow uten å kle seg ut som en japaner.

– Hva tenker du om det, Choi?

– Ja, men han parodierer ikke en japaner. Han parodierer en japansk game show-vert, og de går også inn i en rolle. Denne rollen er en stor del av selve gameshowet. Men hun kan selvfølgelig mene dette. Mye verre er det at NRK fjerner hele serien som følge av en slik kritikk, sier han.

KRITISK: Danby Choi er kritisk til at NRK har valgt i fjerne programmet. – Når de først har laget det, så synes jeg det må stå i stormen. Foto: Frode Hansen

– Hvordan er det kontraproduktivt å fjerne et sånt program?

– Det ene er at østlig kultur forblir i Østen, mens det andre er at rasisme-kampen svekkes av at man plutselig kjemper mot ytringsfriheten og ikke mot rasisme. Så når NRK fjerner programmet, så må plutselig Asian hate-kampanjen ende opp med å diskutere ytringsfrihet istedenfor rasisme.

– Er problemet er NRK fjerner programmet eller at de lager programmet?

– Dersom NRK velger å ikke lage programmet av respekt for andre, så er det deres valg. Men dersom de fjerner programmet som følge av reaksjoner, er det dypt problematisk. Folk vil alltid reagere, og NRK må tåle kritikken, sier Choi.