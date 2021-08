ANMELDT TRUSLER: Maiken Utsi har mottatt stygge meldinger på sosiale medier den siste måneden. Foto: Privat

Maiken Utsi har anmeldt drapstrusler

Den siste tiden har det rent inn med hatmeldinger til «Paradise Hotel»-deltager Maiken Utsi (21). Nå har hun gått til politiet med meldingene.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

«Jævla stygge same, dra tilbake til Sameland. Begå selvmord så blir vi glad».

«Skal knivstikke deg til du dør din hore».

Slik lyder én av flere meldinger årets «Paradise Hotel»-deltager Maiken Utsi har fått på instagramprofilen sin den siste tiden.

– Det er ikke noe gøy, og jeg blir jo redd og bekymret. Det er spesielt ubehagelig å få drapstrusler, forteller hun alvorspreget.

EN AV MANGE: Dette er en av mange meldinger Maiken Utsi har fått tilsendt på Instagram. Foto: Skjermdump

21-åringen forteller at hun daglig får nedsettende meldinger på utseendet sitt hvor hun blir beskrevet som stygg eller som misfoster.

Men ordlyden kan også være mer alvorlig.

– Jeg har fått mange meldinger som oppfordrer til selvmord og selvskading. I tillegg har jeg fått to direkte drapstrusler og meldinger med samehets. Man er helt ny i gamet, og det er vanskelig å vite hvordan man skal takle det, legger hun til.

Anmeldt

Etter å ha forhørt seg med onkelen sin som er politi bestemte hun seg for å anmelde de to konkrete drapstruslene og meldingene som inneholder samehets.

– Man blir jo redd. Verden er syk og det finnes masse syke mennesker. En gal eller umoden tenåring kan plutselig gjøre noe uten å skjønne konsekvensene av det.

– Derfor ønsket jeg å anmelde truslene for at de som står bak skal forstå alvoret i dette.

Ifølge straffeloven vil en person som i ord eller handling truer med «straffbar atferd» som kaller frem alvorlig frykt straffes med bot eller fengsel opp til 1 år. Grove trusler kan straffes med fengsel inntil tre år.

– Det er ikke noe gøy å få hets for etnisitet eller hvordan jeg ser ut. Det er viktig å ta dette på alvor.

VG har prøvd å få kontakt med politibetjenten som har mottatt bildene av drapstruslene, men har foreløpig ikke lykkes.

Tør ikke å gå alene

Utsi er fra Lakselv i Finnmark, men har de siste årene bodd i Tromsø hvor hun har studert idrettspsykologi.

De siste ukene har hun derimot fått en mer offentlig rolle da hun siden starten av juni har vært å se på TV-skjermen flere ganger i uken gjennom årets sesong av «Paradise Hotel».

Her har hun vært en fremtredende person, og det er etter reality-deltagelsen at folk har tatt kontakt og sendt henne negative og hetsende meldinger.

Men det var spesielt etter en episode for to uker siden – der Utsi og en annen deltager tilgriset sengen til en tredje deltager – at det virkelig tok av.

– Jeg skjønner at folk reagerer. Vi innså at det vi gjorde ikke var greit, og vi sa unnskyld. Det er viktig å understreke at jeg ikke er sånn som person, men der og da var vi sinna og følelsene på hotellet blir veldig forsterket.

Foto: Skjermdump

Hun delte også unnskyldningen på Instagram – samtidig som at hun la vekt på at det er forkastelig at noen går så langt som å true livet hennes for måten hun oppførte seg på.

Utsi har fått mye støtte i ettertid, men føler seg likevel utrygg.

– Jeg tør ikke å gå alene, spesielt i Oslo og Drammen. Jeg er redd for å bli kastet mat på, og jeg tør ikke å reise alene mens denne stormen pågår. Jeg har også tatt avstand fra Instagram, innrømmer hun.

Nylig flyttet hun til Drammen der hun for øyeblikket bor sammen med Ludvig Dyreng, som også er med i årets «Paradise Hotel». De møttes og ble kjærester under innspillingen av realityserien.

– Ludvig er veldig støttende. Vi får masse stygge meldinger, og siden vi er i samme båt har vi lett for å forstå og støtte hverandre.