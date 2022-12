MONACO-JUL: Fyrstinne Charlene, her på åpningen av julebyen i fyrstedrømmet 2. desember.

Fyrstinne Charlene: − Har mindre vondt og mer energi

Monaco-fyrstinnen (44) er fortsatt ikke frisk, men det går fremover.

Prinsesse Charlene, som hun også med rette kan kalle seg, feiret onsdag tiårsjubileum for sin veldedighetsorganisasjon – Princess Charlene of Monaco Foundation.

Avisen Monaco Matin møtte Charlene hjemme på Slottet, der de fikk forevige 44-åringen i sin egen sofa.

– Først vil jeg si at jeg føler meg veldig mye bedre nå enn jeg har gjort på flere år, uttalte fyrstinnen.

– Jeg har mindre vondt og mer energi, la hun til.

FAMILIE: Fyrstinne Charlene og barna, prins Jacques og prinsesse Gabriella, på julegateåpning i Monaco med Charlotte Casiraghi (t.v.).

Fyrstinnen har nemlig lagt et par ganske tøffe år bak seg. Under et besøk i hjemlandet Sør-Afrika i fjor vår fikk Charlene en infeksjon i et øre, som gjorde at hun ble innlagt på sykehus og måtte operere.

Siden ble hjemreisen til Monaco utsatt en rekke ganger som følge av nye, nødvendige inngrep. Legene frarådet nemlig fyrstinnen å fly på grunn av øreplagene.

Først i november i fjor – etter et halvt år borte fra familien – kunne Charlene reise tilbake til Monaco.

Forsiktig opptrapping

Hun har siden vist seg offentlig ved flere anledninger – og til og med besøkt Norge sammen med mann og barn.

Men hun må fortsatt ta det med ro.

– Jeg er fortsatt i en helbredelsesprosess og prøver å finne balansen. Det er et stykke igjen, men jeg er lykkelig. Familien min og de jeg elsker, er min klippe, sier hun til Monaco-avisen.

– Nå tar jeg ett skritt om gangen på vei inn i fremtiden, legger hun til.

Nylig kastet Charlene og tvillingbarna, prinsesse Gabriella og prins Jacques på åtte år, glans under åpning av julebyen i Monaco.

Da var de ledsaget av Charlotte Casiraghi (36), datteren til prinsesse Caroline (65), og dermed niese til fyrst Albert og fyrstinne Charlene.