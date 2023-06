Mímir Kristjánsson er i sorg etter farens død.

Politiker Mímir Kristjánsson etter farens død: − Jeg savner deg

I et facebook-innlegg onsdag kveld skriver politiker Mímir Kristjánsson (Rødt) om tapet av hans far som døde søndag: – Du var en god venn.

– For å si det med Neruda: Du gjorde med min verden det som våren gjør med kirsebærtrærne, står det i innlegget.

Mímir Kristjánsson (36) er norsk politiker i partiet Rødt. Onsdag la han ut et innlegg hvor han sørger over tapet av hans far, journalist Kristján Loftsson Guðlaugsson, som døde søndag.

Faren ble 74 år gammel og døde i Torremolinos i Spania der han bodde.

I facebook-innlegget beskriver Kristjánsson faren sin som en som var flink til å fortrylle verden.

– Pabbi var i ordets beste forstand grenseløs. Og han prøvde så godt han kunne å lære meg at jeg kunne gjøre hva som helst, bare jeg satte meg mål om det, skriver Kristjánsson.

I kommentarfeltet renner det inn kondolanser:

– Han var en herlig fyr! Kondolerer Mimir, skriver partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, under innlegget.

I 2020 var Mímir Kristjánsson med i Farmen Kjendis, hvor han røk ut etter å ha blitt slått av Mia Gundersen i melkespannholding.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post