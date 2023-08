PRISVINNER: Den amerikanske skuespilleren Ron Cephas Jones under et Emmy-arrangement i Los Angeles i 2018.

Skuespiller Ron Cephas Jones er død

Den Emmy-vinnende «This is Us»-stjernen ble 66 år gammel.

– Den elskede og prisvinnende skuespilleren Ron Cephas Jones er død, 66 år gammel, sier en talsperson til magasinet People.

Han opplyser at årsaken til dødsfallet er en lungesykdom skuespilleren har hatt i lengre tid.

Cephas Jones etterlater seg sin 34 år gamle skuespillerdatter Jasmine Cephas Jones.

Han var mest kjent for rollen som William Hill i den amerikanske dramaserien «This is Us», en rolle som sikret ham en Emmy-pris for beste gjesterolle både i 2018 og i 2020, skriver People.

I 2022 ble han nominert til en Tony-pris for innsatsen i teaterstykket «Clyde’s» på Broadway.

– Gjennom karrieren hans, har hans varme, skjønnhet, generøsitet og godhet blitt lagt merke til av alle som var så heldige å kjenne ham.

– Han begynte karrieren på kafeen Nuyorican Poets, og hans kjærlighet for scenen var alltid der gjennom hele karrieren, sier talspersonen.

I et intervju med New York Times i 2021, fortalte skuespilleren at han hadde fått en dobbel lungetransplantasjon i 2020.

I 2021 ledet far og datter Cephas Jones – som begge har vunnet Emmy – sendingen der Emmy-nominasjonene ble presentert: