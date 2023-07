ROMANSE? David Eriksen og Louise Angelica Riise.

Louise Angelica Riise deler bilde med David Eriksen: − Gratulerer med dagen, elskling

Louise Angelica Riise deler et Instagram-bilde der David Eriksen holder rundt henne.

Det har den siste tiden florert rykter om influenser Louise Angelica Riise og kjendismanager David Eriksen har funnet tonen.

Mandag kveld har Riise publisert et bilde der Eriksen holder rundt henne.

– Gratulerer med dagen, elskling, skriver hun under bildet.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Riise og Eriksen.

I en podkast-episode med Iselin Guttormsen søndag 25. juni ble Riise stilt spørsmål fra følgerne.

– Jeg har fått ganske mange spørsmål om dette faktisk, du vet sikkert hva det blir nå. Det er ikke bare en, men flere lure på om du dater David Eriksen? spurte Guttormsen.

– Emh, sa Riise og nølte.

– Jeg dater jo litt, og vi har jo vært på date. Så det er jo sikkert der disse ryktene kommer fra.

Guttormsen spurte om det er sånn at folk har sett dem sammen i offentligheten. Det svarte Riise bekreftende på.

– Også har vi jo kjent hverandre i mange mange år. Så det er ikke sånn at dette er helt nytt, vi har jo blant annet vært i Las Vegas sammen for mange år siden med Betsson. Så vi kjenner hverandre fra før, sa Riise.

Under Stavernfestivalen fikk Eriksen spørsmål om romanseryktene.

– Er dere på datern?

– Vi har vært på date, svarte Eriksen under et intervju 8. juli.

– Bare en eller ble det flere?

– En eller to, jeg husker ikke. Vi har vært på date. Ferdig med det, tenker jeg, sa Eriksen.

Se intervjuet her:

Det var i i fjor det ble kjent at David Eriksen og samboeren, Hedvig Glestad, hadde gjort det slutt.

De to hadde både et offentlig forhold og et offentlig brudd gjennom TV-serien «Alle elsker David».

Det var i april 2021 det ble kjent at Louise Angelica Riise og John Arne Riise skulle gå fra hverandre etter syv års ekteskap.