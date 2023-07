DØDE BRÅTT: Lisa Marie Presley

Lisa Maries dødsårsak klar

Rettsmedisineren i Los Angeles har ifølge kjendisnettstedet TMZ funnet ut hva som var årsaken til Lisa Marie Presleys død.

VG

Elvis Presleys datter døde av komplikasjonene som fulgte etter en mindre tynntarmobstruksjon, skriver TMZ som siterer rettsmedisineren i Los Angeles fylke.

Tynntarmobstruksjon er ifølge ABC en mekanisk blokkering av tarmen. Den viktigste årsaken til hindringer i tynntarmen er sammenvoksinger som kan utvikle seg etter operasjoner.







Ifølge rapporten hadde Presley klaget på smerter i mageregionen 12. januar og ble funnet bevisstløs hjemme etter at nødetatene ble tilkalt, skriver ABC.

I rapporten påpekes det at Presley hadde vært gjennom en fedmeoperasjon før hun døde, men at dette ikke var en direkte årsak til at hun døde.

Den fullstendige toksikologirapporten toksikologirapportenToksikologi er læren om giftstoffene og deres virkninger på organismenSend kommentarFremmedord er ennå ikke offentliggjort

Presley døde i januar, 54 år gammel.

RETTET: VG refererte i en tidligere versjon av denne artikkelen til Helsedirektoratets artikkel om malign tarmobstruksjon. Dette er ikke relevant i denne saken, og ble rettet 14.07 klokken 02.01.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post