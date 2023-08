SOMMERKARUSELL: Både Anette Trettebergstuen og Emma Portner har delt bilder av hverandre i sommer.

Kjendisdanser med kjærlighetshyllest til Trettebergstuen

Den kanadiske kjendisdanseren Emma Portner (28) takker Anette Trettebergstuen (42) i et innlegg på Instagram.

Tidligere i sommer delte Anette Trettebergstuen en Instagrampost hvor ett av bildene viste Emma Portner. Under hadde kjendisdanseren kommentert «Love you bunny».

Nå har Portner selv lagt ut en bildekarusell hvor bilder av de to dukker opp.

– Tusen takk, Anette, for at du velger å danse dette livet med meg, er noe av det hun skriver under bildene på Instagram.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Trettebergstuen, uten å lykkes.

Portner har over 263.000 følgere på Instagram, og er en kanadisk danser og koreograf. Hun har tidligere vært gift med skuespilleren Elliot Page, kjent fra blant annet filmen «Juno». Paret ble separert i 2020.

I mars hadde Portners verk «Some Girls Don’t Turn» verdenspremiere ved Operaen i Oslo i forestillingen «Portner/Kylián/Balanchine»

VAR GIFT: Her er Emma Portner sammen med den kjente skuespilleren Elliot Page.

Da Trettebergstuen var kultur- og likestillingsminister, uttalte hun seg om Portner i et intervju med D2.

– Hun er en stor begavelse og lager helt fantastiske ting som ingen kan forbli uberørt av.

En sommer der alt var på tverke

Trettebergstuen legger en krevende sommer bak seg. Den 23. juni gikk hun av som kultur- og likestillingsminister, etter en rekke habilitetsfeil.

I et Instagram-innlegg tidligere i sommer skrev hun:

«Det ble en slik sommer der alt var så på tverke at vi like gjerne kunne bade med klær på, ved midnatt. Og: Gode venner redder alltid dagen, uansett hvor mørkt det er. Og de er dessuten kanskje flere, og også helt andre, enn det man tror ❤️».

