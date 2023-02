FORSVARER SERIEN: Bella Ramsey spiller en av hovedrollene i den populære HBO-serien «The Last of Us». Hun tar serien i forsvar etter kritikk rettet mot seriens tredje episode.

«The Last of Us»-stjernen ut mot kritikken: − De må venne seg til det

Noen seere av HBO-serien «The Last of Us» har reagert på den tredje episoden. Skuespiller Bella Ramsey tar fortellingen i forsvar, der en homofil kjærlighetshistorie blir vist.

Serien har høstet god kritikk for skildringen av LHBTQ+ karakterer gjennom episoden som inneholdt Bill (Nick Offerman) og Franks (Murray Bartlett) kjærlighetshistorie.

Episoden med Bill og Frank har blitt trukket frem som et av høydepunktene i sesongen.

Det ser imidlertid ut til at ikke alle er like fornøyd.

Enkelte seere har nemlig uttrykt motstand mot karakterene spilt av Offerman og Bartlett, skriver Deadline.com.

Den engelske skuespilleren Bella Ramsey er en av hovedpersonene i serien, hvor hun spiller karakteren Ellie.

Ramsey sier at kritikerne må «venne seg til det».

– Jeg vet at folk vil mene det de vil. Men de må venne seg til det. Hvis du ikke vil se serien fordi den har homofile historier, fordi den har en transkarakter, er det på deg, og du går glipp av noe, sier Ramsey.

Ramsey la videre til at hun ikke er engstelig for reaksjonene fra noen av seerne.

– Det kommer ikke til å gjøre meg redd. Jeg tror det kommer fra et sted med trass, sier Ramsey.

Dersom serien fortsetter å være tro mot spillet, vil fortsettelsen av serien inneholde enda mer LHBTQ+-representasjon, skriver Deadline.com.

I slutten av januar annonserte HBO at «The Last of Us» vil få en sesong til.

I «The Last of Us: Part II» er Ellie eldre og i et forhold med en kvinne. Det håper Ramsay at serien vil utforske i sesong to.

– Det er noen biter med Ellie på egen hånd, sannsynligvis, men jeg liker det faktum at hun også har [Dina] nå," sier hun til GQ.