LURT OPPSYN: Men den nye låten til Ed Sheeran gir få grunner til å smile.

Ukens låter: Ed Sheeran, Skaar og Peder Elias

... samt hardtslående japansk-britisk rock fra «John Wick»-soundtracket: Her er helgelyden.

Rosalía & Rauw Alejandro – «Promesa»

Den katalanske sangeren og produsenten Rosalía sto for et av fjorårets virkelige høydepunkter på albumfronten med den frodige, sjangerforaktende og suverene tredjeplaten «Motomami». De tre ferske låtene på utgivelsen «RR» er hennes første med kjæresten Rauw Alejandro, kjent som den puertorikanske kongen av reggaeton, og kjærligheten lar seg høre i musikken – ikke minst på den svale og duvende elektroballaden «Promesa».

Peder Elias – «Paper Plane»

Peder Elias Eriksrud Kjørholt har langt større fisk å filetere enn det norske markedet – 26-åringen fra Trondheim har bygd seg opp en karriere i Sør-Korea og omkringliggende land, godt hjulpet av shoutouts fra diverse medlemmer i k-popgruppen BTS. Det er grunn til å tro at den optimistiske og nærmest boybandaktige nye singelen «Paper Plane» vil kunne treffe målgruppen, og Peder Elias synger innsmigrende og fint, men låten blir for tynn og ordinær til å tåle gjentatte lyttinger.

FLO & Missy Elliot – «Fly Girl»

Hvor hardt du vil falle for London-trioen FLOs Missy Elliot-gjestede «Fly Girl», kommer helt an på hvor mye du savner det minimalistiske r&b-uttrykket som lydla overgangen til et nytt årtusen for 20–25 år siden. Her spares det nemlig ikke på referansene til Elliots storhetstid – den klassiske linjen «Ti esrever dna ti pilf, nwod gniht ym tup» fra «Work It» vekkes til igjen, mens hooket er bygd rundt en annen kuplett fra samme låt. Musikalsk kan det minne om The Neptunes i sine velmaktsdager, og da blir det vanskelig å hisse seg så veldig opp over melodiens klare begrensninger.

Skaar – «Mad Woman»

Hilde Skaar (24) fra Stord er aktuell med første halvdel av det todelte albumprosjektet «Mad Woman», og ved første ørekast kan det virke som hun har beveget seg i en noe mer utfordrende og interessant retning enn vanlig denne gangen. «Fokuslåten» (sukk) «As Far as We Go» er lett å skippe, men tittelkuttet forener popteften Skaar beviselig besitter med en hektende beat og en luftig produksjon. Lovende.

Rina Sawayama – «Eye For an Eye»

Keanu Reeves er i disse dager tilbake for en fjerde omgang med rumpesparking på det store lerretet som den sagnomsuste slåsskjempen John Wick, og den japansk-britiske sangeren Rina Sawayama – som også har en rolle i filmen – bidrar med filmmusikk. «Eye For an Eye» er en like deler harry og uimotståelig industriell glamrocker som går for halspulsåren fra første sekund, og som det er lett å se for seg kan gjøre en ellevill actionscene enda mer ellevill.

Ed Sheeran – «Eyes Closed»

Roser er røde, fioler er blå og Ed Sheeran har jaggu gitt ut den samme sangen mange ganger nå. «Eyes Closed» viker ikke en tomme fra formelen: Her møtes en intetsigende tekst til ubesværet dans med en melodi blottet for skarpe kanter – eller kanter i det hele tatt, for den saks skyld. At The Nationals Aaron Dessner, som har vært på å gi Taylor Swift en ny vår på hennes siste album, er involvert på produsentsiden, er omtrent like vanskelig å begripe som at den kassegitarklimprende britiske rødtoppen fortsetter å være en av verdens mest populære artister.