NOMINERT TIL GJEV PRIS: Da avstemningen til årets Oscar-nominasjoner startet, skal en rekke kjente skuespillere plutselig ha hyllet Riseboroughs opptreden offentlig.

Kontroversiell Oscar-nominasjon blir stående etter gransking

En overraskende Oscar-nominasjon til skuespilleren Andrea Riseborough utløste en gransking av om Oscar-akademiets regler mot lobbyvirksomhet ble brutt.

Mens Riseboroughs rolle i filmen «To Leslie» har blitt hyllet av kritikere, har filmen bare tjent inn rundt 27.000 dollar på amerikanske kinoer. Filmen har heller ikke fått den dyre og synlige markedsføringen som blir sett på som nødvendig for å oppnå en Oscar-nominasjon.

Filmen ble i stedet hausset opp i sosiale medier – blant annet av kjendiser som Edward Norton, Gwyneth Paltrow og Sarah Paulson.

Etter Riseboroughs nominasjon har debatten rast i Hollywood om hvorvidt Oscar-akademiets regler mot lobbyvirksomhet eller nedsettende omtale av konkurrenter har blitt brutt.

Akademiet lovte å granske saken, og konkluderte tirsdag med at reglene var overholdt.

– Akademiet har konkludert med at handlingene ikke har nådd det nivået at filmens nominasjon bør trekkes tilbake. Men vi har sett taktikker i sosiale medier og i markedsføringen som har skapt bekymring. Disse taktikkene skal tas opp med de ansvarlige, skriver Oscar-akademiet i en uttalelse.

Riseborough får med det beholde nominasjonen sin.

«Andrea burde vinne hver eneste pris som finnes og alle de som ikke er oppfunnet ennå», skrev blant annet Gwyneth Paltrow på Instagram ifølge New York Times.

Flere av skuespillerne som skal ha hyllet skuespilleren skal være medlem av Oscar-akademiet. Det er ikke lov å kontakte akademimedlemmer for å promotere en film eller presse på for en pris.

Ifølge New York Times skal et mangeårig akademimedlem ha uttalt at dette er usannsynlig at nominasjonene hennes trekkes siden hun ikke appellerte direkte til velgerne selv.

Riseborough har ikke ønsket å kommentere saken til New York Times.

