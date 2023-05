SKAL SKILLES: Kevin Costner og kona Christine på Vanity Fair-festen i 2022.

Kevin Costners kone har bedt om skilsmisse

Skuespiller Kevin Costners kone Christine har sendt inn skilsmissepapirer. Paret har vært gift i 18 år.

Det er kjendisnettstedet TMZ som melder om bruddet. Nettstedet har fått tilgang på skilsmissepapirer sendt inn av kona. Grunnen til bruddet er ikke kjent, men i papirene står det beskrevet «uforenelige forskjeller».

Kevin Costners representant har bekreftet bruddet overfor TMZ, og svarer på denne måten:

– Det er trist at omstendigheter utenfor hans kontroll har blitt kjent, som har ført til at herr Costner må ta del i avviklingen av et ekteskap.

Han ber samtidig om at Christine Costners privatliv respekteres.

Paret har tre barn sammen, 12, 14 og 15 år gamle. Christine Costner ber om felles ansvar for barna.

Kevin Costner har vært gift en gang før, med Cindy Silva. De har også tre barn sammen. De giftet seg i 1978 og ble skilt i 1994. Costner har også en sønn med Bridget Rooney som han fikk i 1996.

Han har spilt i en lang rekke storfilmer, som «De ubestikkelige», «The Bodyguard» og «JFK». Han har også regissert og vært produsent for flere filmer.

Mest kjent er selvsagt «Danser med ulver». Costner vant Oscar for beste regi for denne filmen, som også vant beste film.