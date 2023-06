Robbie Williams skapte liv i leieren i Bergen torsdag kveld.

Konsertanmeldelse Robbie Williams: Toastmasteren

Harry stil. Men leverer til langt over tusen.

Konsert: Robbie Williams

Koengen, Bergen

Publikum: ca. 20.000

Robbie Williams er like skamløst tacky som de forgylte klærne og det hvite crooner-skjerfet han har på seg. En ekte rabbagast, eller kjuagutt, som gamle bergensere kaller det. Som vet nøyaktig hvordan han skal sjarmere 20 000 mennesker på en gang.

Showet hans er fylt av overtydelige budskap, ekte kjærlighet, tydelig anger og historiske tilbakeblikk. Han husker at det regnet sist han var i Bergen også.

Da var ikke jeg der, men jeg så ham for ti år siden i Stavanger. At han skulle holde TO konserter i Norge ti år senere hadde jeg ikke trodd. Det sier muligens noe om at lettlikt nostalgi er bedre og sterkere underholdning enn man skulle tro. Men også noe om hvilken entertainer denne smørblide luringen fra Stoke er.

49-åringen anerkjenner riktignok at han er blitt gammel, at publikummet hans heller ikke blir yngre, og at han er redd for at folk skal legge merke til at han holder på å bli skallet.

Men det er ingenting som er nedpå med Robbie Williams anno 2023. Snarere er alt skrudd opp til langt over 100. Smilet er større. Bandet er større. Kordamene danser på randen til noe som er ulovlig i flere amerikanske stater.

Enkle toastmastergrep som å spørre hva enkelte ord er på norsk («Hæ, heter «sex» «sex» også på norsk?» og «hadde aldri tatt så mye dop om jeg hadde visst at det het narkotika på norsk») er akkurat så tørrvittig som det skal være. En lang dialog med en Tor i baris på første rad blir et vennskap som varer hele konserten.

At han velger å covre Oasis’ «Don’t Look Back in Anger» som en del av en lang, veldig lang, historie om tiden i Take That er ganske snålt. At han fryser bildet på en visning av Take Thats første musikkvideo på rompa si er som forventet.

Og de som er her elsker det. De elsker egentlig absolutt alt.

Sånn sett er det ingen grunn til at Williams skal lage ny musikk, og i alle fall ikke spille nye låter (den nyeste i settet er fra 2016, men det er altså «Love my Life» og ikke «Party Like a Russian). Han vet at folk vil høre det de har vokst opp med. Det er også bare det han byr på.

Et par steder rotes det i låtintroene. Første gang skylder han på long covid. De andre gangene fordi han er blitt gammel.

Det er godt mulig at det også er en del av showet. Det vanskeligste med Robbie Williams er å plukke fra hverandre hva som er innøvd og hva som er ren improvisasjon. For som en god entertainer er han egentlig like god i begge deler.

Uavhengig om det er å synge «She’s the One» til en Linn fra Sotra, eller å slippe til en Lars som får lov til fri til forloveden.

En sittende avslutning om hvordan han har vært en del av livet til folk her i 31 år, og at det er kona, ungene og fansen som holder ham gående virker til og med oppriktig og emosjonell. Også når han kommer inn etter den obligatoriske avsluttende «Angels» og drar gjennom de viktigste refrengene sine a capella, en gang til.

«This is my band, this is my ass, and what you’re gonna enjoy tonight is fucking amazing», proklamerer han i åpningen.

Tja, amazing er å ta litt i. Men som et omreisende Vegas-sirkus var det virkelig imponerende.