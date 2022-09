DÅRLIG DØMMEKRAFT: – Jeg har utvist dårlig dømmekraft og har gått over streken, når jeg har flørtet med en kvinne enn min kone. Men vi har ikke hatt et intimt forhold, skriver Adam Levine i en story på Instagram tirsdag.

Adam Levine beskyldt for utroskap – avviser at han har hatt et «intimt forhold»

Adam Levine, som snart blir pappa igjen, benekter at han har vært utro. Men innrømmer at han har «gått over streken» i forholdet til en Instagram-model.

Publisert: Nå nettopp

Adam Levine er i hardt vær etter at modellen Sumner Stroh i en video som er lagt ut på TikTok forteller at hun skal ha hatt et intimt forhold til Maroon 5-vokalisten det siste året.

– Jeg har utvist dårlig dømmekraft og har gått over streken, når jeg har flørtet med en annen kvinne enn min kone. Men vi har ikke hatt et intimt forhold, skriver Levine i en story som han har publisert på sin instagram-konto tirsdag.

Les også Adam Levine «ristet av seg» kvinnelig fan – får pepper En video av kvinnen som hoppet opp på scenen og grep tak i Maroon 5-vokalisten søndag, går viralt.

Både People og TMZ har omtalt denne saken.

Levine og kona Behati Prinsloo, som giftet seg i 2014, venter sitt tredje barn sammen. Prinsloo, som har bakgrunn som Victoria's Secret-modell, fortalte i et intervju med The Zoe Report så sent som i april at hun og Adam har mange felles interesser.

– Vi prøver å sette hverandre først og sørge for at vi også kan få litt alenetid sammen, fortalte Behati videre.

I TikTok-videoen angir ikke modellen Sumner Stroh når hun og Levine skal ha hatt et intimt forhold, men viser frem noen private meldinger hun skal ha fått på Instagram fra musikeren.

I videoen hevder hun også at hun har ønsket å ordne opp i dette med Levine privat. Hun hevder videre at da en bekjent truet med å selge screenshots av meldingene til en tabloidavis, følte hun seg tvunget til å dele historien på TikTok.

Les også Plateanmeldelse: Maroon 5 – «Jordi»: Tomt og traurig Det høres ikke ut som Adam Levine og hans medsammensvorne liker musikk.

I sitt innlegg på Instagram skriver Adam Levine videre at kontakten med Stroh fant sted i en dårlig periode av livet hans.

– Jeg beklager det som skjedde og jeg har tatt nødvendige skritt med tanke på familien min. De er det viktigste jeg har og det var et stort feilgrep av meg å sette forholdet til familien min på spill på denne måten, skriver Levine.