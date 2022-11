UTTALER SEG: Johan Golden, mangeårig kollega av Atle Antonsen, snakket om saken under innspillingen av Nytt på Nytt.

Johan Golden om Antonsen: − Det han gjorde, var 100 prosent rasistisk

Under innspillingen av Nytt på Nytt uttalte Johan Golden seg om Atle Antonsen for første gang siden det ble kjent at Antonsen hadde blitt anmeldt av Sumaya Jirde Ali (24).

– Jeg vet at Atle ikke er rasist, men det han gjorde her var 100 prosent rasistisk, sa Golden under innspillingen.

Det melder NRK.

Golden og Antonsen har jobbet sammen i mange år og har også radioprogrammet «Misjonen» på P4 sammen.

– Det er en forferdelig dårlig dag for alle som mener rasisme ikke finnes i Norge. De sliter, fortsatte Golden.

POLITIANMELDT: Sumaya Jirde Ali (24) har anmeldt komiker Atle Antonsen (53) etter en episode på et utested denne høsten.

Golden fortalte under innspillingen at han også hadde snakket med sønnen sin om hva som hadde skjedd.

Han ga også full støtte til Sumaya Jirde Ali.

– Den er bare én person det er synd på her, og det er Sumaya. Hun har blitt skjelt ut hele livet, hun er blitt drapstruet. Så skal hun kose seg en kveld og da blir hun skjelt ut av en gammel komiker.

NRK skriver også at hverken Golden, programleder Bård Tufte Johansen eller komiker Pernille Sørensen ville kommentere saken utover det som kom fram under innspillingen av ukens episode av programmet.

Ali anmeldte komiker Atle Antonsen (53) for hatytringer, etter at han på et utested skal ha sagt at hun var «for mørkhudet» til å være der.