SJAMAN-TURNÉ: Durek Verrett har besøkt to Osloskoler de siste to ukene. Her er han i mars i Los Angeles.

Durek Verrett besøkte Nydalen videregående skole

Prinsesse Märtha Louises forlovede har vært på nok et skolebesøk – denne gang på Nydalen videregående i Oslo. Rektor sier hun forstår kritikken, men forsvarer besøket av sjamanen.

– Ja, det stemmer at Durek Verrett var på skolen vår i en time torsdag i denne uken, sier rektor Linn-Siri Jensen ved Nydalen videregående skole i Oslo til VG fredag morgen.

Forrige uke ble det kjent at Durek Verrett har besøkt Elvebakken videregående skole. Det sa lederen i Stortingets utdanningskomité og Mental Helse Ungdom at er «utfordrende» og «krevende».

Nå bekrefter altså enda en Oslo-skole at Verrett har vært der – nemlig Nydalen videregående.

REKTOR: Linn-Siri Jensen på Nydalen videregående skole i Oslo - fotografert ved en tidligere anledning på skolen.

– Det har blitt rettet kritikk mot at en sjaman med metoder som ikke er forankret i vitenskap og skolemedisin får besøke skoler. Forstår du den kritikken?

– Ja, jeg har forståelse for den kritikken. Vi gjorde derfor en henvendelse til Utdanningsetaten i Oslo kommune for å få klarert dette. Derfra fikk vi klarsignal, sier Jensen, og fortsetter:

– Det er viktig at det kommer frem at våre faglæreres motivasjon for å invitere Verrett var å bruke besøket innenfor kompetanseområdet kritisk tenkning og å skille pseudovitenskap fra vitenskap.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Durek Verrett.

Denne uken ble det klart at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skal representere kongehuset:

Rektor Jensen forteller at tilbakemeldingene hun har fått om besøket hittil, har vært positive.

– Ble det demonstrert healing, energioverføring eller lignende fra Verretts side?

– Det kjenner jeg ikke til. Jeg skal få en orientering om besøket senere, svarer rektoren.

– Skapte medieomtalen om Verretts besøk på Elvebakken videregående tvil om det var riktig å invitere ham?

– Jeg har fått med meg diskusjonen rundt besøket på Elvebakken. I likhet med den skolen så vurderer vi besøket hos oss innenfor rammen av læreplanen vi jobber ut fra.

Har tillit til skolens vurdering

Områdedirektør Nils-Tore Sagen Mosvold i Utdanningsetaten i Oslo kommune, klarerte Durek Verretts besøk på Nydalen vgs.

– Jeg har tillit til skolens faglige vurdering og begrunnelse for å invitere Durek Verrett inn i et undervisningsopplegg. Vi må alle forholde oss til ulike virkelighetsoppfatninger og undervisningssituasjonen representerer en trygg ramme for utvikling av kritisk tenkning, skriver Mosvold i en e-post til VG.

– Har flere Osloskoler planer om å invitere Verrett?

– Jeg kjenner ikke til om Verrett er invitert til andre skoler.

– Vil denne gjesteforeleser-virksomheten med Verrett bli drøftet og evaluert i ledelsen i Utdanningsetaten?

– Vi har ingen planer om å vurdere denne gjesteopptredenen i ledelsen, svarer områdedirektøren i Osloskolen.