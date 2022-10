INFLUENCER: Nora Haukland, her på en tilstelning i Oslo i september.

Dagbladet publiserte Nora Hauklands private bilder: − Stort overtramp

Nora Haukland (25) delte denne uken bilder av seg og kjæresten Marius Borg Høiby (25) på en privat mobilapp.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bildene var aldri ment for offentligheten.

De dukket imidlertid opp i Dagbladet fredag, i en artikkel på nett, som nå er fjernet.

Legger seg flate

Dagbladet beklager lørdag med følgende uttalelse:

«Dagbladet publiserte fredag 7. oktober en artikkel om Nora Haukland og Marius Borg Høiby. I denne artikkelen ble det også publisert private bilder som Dagbladet ikke hadde rett til å bruke eller publisere. Bildene tilhørte Nora Haukland, og vi beklager den ulempen dette har medført overfor henne».

– Intim bildedelingsapp

Nora Haukland sier i en kommentar til VG at hun setter pris på unnskyldningen:

– Jeg så på dette som et stort overtramp på mitt privatliv. Bildet kom fra en intim bildedelingsapp, hvor det kun er nære venner og familie. Jeg er glad for beklagelsen fra Dagbladet, sier hun.

Haukland skriver også på InstaStory lørdag formiddag, over et skjermbilde av avisens beklagelse, at hun opplevde at «private bilder ble trykket i media».

«Noe som er dårlig presseetikk. Setter pris på at Dagbladet beklager og ordnet opp i det», skriver hun til sine drøyt 65.000 følgere.

Sjefredaktør i Dagbladet, Alexandra Bæverfjord, sier til VG at bildene ikke skulle vært publisert.

– Det skyldtes en svikt hos oss, sier hun.

Bekreftet romanse

Haukland, kjent fra blant annet realityserien «Love Island», bekreftet overfor VG i slutten av september at hun dater kronprinsesse Marits sønn, Marius.

– Vi har egentlig prøvd å ikke si så mye, men hva skal man gjøre? Kjærlighetslivet er veldig, veldig fint. Han er en utrolig bra fyr, som jeg er veldig glad for å ha møtt, uttalte realitykjendisen.