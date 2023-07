VISTE FØLELSER: Elton John hilser på publikum i Stockholm lørdag kveld.

Elton John tok farvel i Stockholm: − Jeg vil aldri glemme dere

Den 76 år gamle artisten satte lørdag kveld punktum for sin karriere som turnéartist.

Det skjedde på Tele2 arena i Stockholm – det siste spillestedet på avskjedsturneen «Farewell Yellow Brick Road».

– Jeg vil aldri glemme dere. Jeg har spilt så mange konserter, hvordan kan jeg glemme? Dere er i hodet mitt, i hjertet mitt og i sjelen min, og jeg takker dere så mye, sa han i en rørende hyllest til fansen.

Konserten markerte slutten på en avskjed som har vart siden 2018 og som har bestått av 330 konserter, skriver Guardian.

– Jeg er veldig glad for å være i Sverige og dette nydelige landet for å avslutte vår «Farewell Yellow Brick Road»-turné, så det er best vi gjør dette til et bra show. Her setter vi i gang, sa den adlede artisten fra scenen.

Elton John fremførte 23 av sine låter – iført fire ulike antrekk.

Allerede mange timer før konserten begynte, ankom fansen arenaen i den svenske hovedstaden, skriver NTB.

– Det kommer til å bli svært følelsesladet i kveld, sier Kate Bugaj, en 25 år gammel polsk student som forteller hun har utsatt sin master-eksamen for å følge Elton John på hans avskjedsturné.

Jeanie Kincer (50) har reist fra Kentucky i USA for å få med seg konserten.

– Jeg ville være her og få med meg slutten fordi jeg var for ung til å få med meg begynnelsen, sier hun til AFP.

HILSTE TIL EN LEGENDE: Coldplays Chris Martin på scenen i Göteborg lørdag.

Fikk hyllest fra Coldplay

Elton John var ikke den eneste britiske superstjernen som spilte på svensk jord lørdag kveld.

Coldplay og frontfigur Chris Martin spilte i Göteborg, og dukket plutselig opp på storskjermen i Stockholm med en hilsen til det britiske ikonet, skriver Guardian.

– Vi vil si fra alle oss her, artistene du har elsket, inspirert og hjulpet: Vi elsker deg så mye, og vi er så takknemlige for alt du har gjort for oss, sa Martin fra scenen i Göteborg, med jublende fans i bakgrunnen.

– Vi elsker deg så mye, og vi ønsker deg lykke til med pensjonisttilværelsen. Vi kommer til å savne deg så mye.

– Kommer ikke til å sitte i sofaen

I slutten av juni tok Elton John farvel med det britiske publikummet på Glastonbury-festivalen i England.

– Dette er en veldig spesiell og følelsesladet kveld for meg fordi det kan være min siste konsert i England noen gang, så jeg bør spille bra, sa han til fansen da.

Fra siden av scenen fulgte Elton Johns ektemann David Furnish med på konserten. Han er overbevist om at ektemannen ikke vil slutte å jobbe med musikk.

– Jeg tror ikke han kommer til å sitte i sofaen med en fjernkontroll. Han kommer til å vende tilbake til studioet i oktober og begynne på sitt nye album. Det kommer til å bli fantastisk, sa han til Sky News.

Elton John selv bekreftet fra scenen i Stockholm at han «aldri vil turnere igjen». Han holder likevel døren på gløtt for en ny opptreden.

– Jeg kan kanskje komme til å gjøre en engangsgreie, men det er langt inn i fremtiden.

